Alaba in Serie A, arriva l’annuncio UFFICIALE che tutti si aspettavano

Negli ultimi tre anni il difensore austriaco è stato martoriato da problemi fisici. Il suo contratto col Real Madrid scade il 30 giugno prossimo

Alaba in Serie A? Il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Robert Lewandowski, lo avrebbe proposto sia alla Juventus che all’Inter. Probabilmente pure al Milan, nei discorsi per il centravanti polacco che lascerà il Barcellona a parametro zero.

Anche Alaba andrà via gratis, ma dal Real Madrid. Mancava solo l’annuncio ufficiale delle ‘Merengues’, puntualmente arrivato. Il club del presidente Florentino Perez e il difensore austriaco “hanno concordato di porre fine all’avventura al termine della stagione in corso. Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e tutto il proprio affetto a un calciatore che ha fatto parte di una squadra protagonista di una delle ere più vincenti della nostra storia”.

Alaba ha vinto 11 titoli col Madrid, ma a causa di continui e seri problemi fisici non è mai riuscito a ritagliarsi quel ruolo da protagonista avuto per tanti anni al Bayern Monaco. Gli ultimi tre anni sono stati a dir poco travagliati: è stato ai box per un quasi 700 giorni.

Proprio le sue precarie condizioni fisiche, al di là degli eventuali costi dell’operazione tra ingaggio e commissioni, frenano le big di Serie A come quelle degli altri principali campionati d’Europa. Il futuro del 33enne potrebbe essere in Arabia o MLS.

Ora potrebbe dire addio a zero al Real anche il suo compagno di reparto, Antonio Rudiger. Come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, per il tedesco ex Roma si è mossa l’Inter.