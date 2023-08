Inizio choc, la panchina è già a rischio: pronto il sostituto

Dopo poche giornate di campionato c’è una panchina che rischia già di saltare: decisiva potrebbe essere la prossima partita

Un inizio a dir poco negativo in campionato: la panchina traballa e l’allenatore rischia già di essere esonerato dopo poche partite.

Sarebbe già a rischio la panchina di Cristiano Lucarelli: il tecnico della Ternana, infatti, potrebbe essere esonerato dopo poche partite dall’inizio del campionato. Il club rossoverde è stato protagonista di un inizio di stagione a dir poco negativo, con tre sconfitte in altrettante partite di campionato contro Sampdoria, Catanzaro e Cremonese, sommate a quella in Coppa Italia con la Salernitana.

Un ruolino di marcia preoccupante e che potrebbe già portare ad un esonero dopo poche partite. Decisiva, in tal senso, potrebbe essere la partita in programma domenica sera tra Ternana e Bari: un altro risultato negativo potrebbe portare la proprietà a esonerare Cristiano Lucarelli, alla guida delle Fere per la seconda volta in tre anni.

Serie B, Lucarelli già a rischio: possibile esonero a Terni

Nel caso in cui Cristiano Lucarelli dovesse essere esonerato, la Ternana potrebbe puntare su Cristian Bucchi, in attesa di una chiamata dopo l’ultima esperienza alla guida dell’Ascoli.

Situazione non semplice, dunque, in casa Ternana come evidenziato anche dallo stesso Cristiano Lucarelli al termine della sconfitta del turno infrasettimanale con la Cremonese, sostenendo che “qui c’è gente di mezza età che gode delle sconfitte della Ternana”. Lucarelli non si nasconde: “So bene che sono venuto qua perché cinque allenatori hanno rifiutato, posso essere mandato via anche domani, ho un gruppo di lavoro di altissimo livello. Non hanno senso tutti questi pettegolezzi, i problemi arrivano solo dal gossip che arriva da fuori, bisogna crescere”.

L’ex bomber del Livorno non si dice spaventato da un possibile esonero: “Posso andare a casa anche domani mattina, non ho problemi, ma ci sono troppi chiacchiericci, pettegolezzi ogni settimana”.