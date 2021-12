Diretta Venezia-Ternana | Formazioni ufficiali e live

Venezia-Ternana apre il programma odierno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia e Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Reduce dall’ottimo pareggio contro la Juventus, il Venezia scende in campo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. La squadra di Paolo Zanetti dovrà vedersela contro la Ternana per staccare il pass agli ottavi di finale. La vincente di questo scontro dovrà incontrare l’Atalanta. I ragazzi di Cristiano Lucarelli, dopo aver eliminato il Bologna nel turno precedente, sperano di mietere un’altra vittima di Serie A, anche se le attenzioni di entrambi gli allenatori sono rivolte soprattutto ai prossimi impegni di campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Venezia-Ternana

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Modolo, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Bjarkason; Heymans; Forte, Sigurdsson. Allenatore: Paolo Zanetti.

Ternana (4-2-3-1): Krapikas; Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli; Defendi, Salzano; Mazzocchi, Proietti, Peralta; Pettinari. Allenatore: Cristiano Lucarelli.