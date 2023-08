Affare last minute dall’Inter: l’Empoli apre al colpo

La formazione toscana ha iniziato la nuova stagione con due sconfitte nelle prime due partite

Lavori ancora in corso in casa Empoli in vista della nuova stagione appena iniziata. Il club toscano, reduce da un’ottima annata con Paolo Zanetti in panchina, nelle prime due uscite del nuovo campionato contro Verona e Monza ha mostrato ancora troppe lacune per quanto riguarda l’organico.

Un ritardo che la dirigenza sta cercando di colmare in queste ultime ore di mercato, alla vigilia della scadenza ufficiale della finestra estiva. Dopo aver riaccolto Nicolò Cambiaghi in prestito dall’Atalanta, l’Empoli ha ufficializzato il ritorno di Mattia Destro e il prestito dal Lecce di Youssef Maleh.

In seguito alle ultime mosse pensate dall’Inter per il centrocampo, per l’Empoli potrebbe ripresentarsi un’opportunità di mercato a sorpresa. Il club toscano sarebbe infatti disposto a riaccogliere Kristjan Asllani in prestito. Il centrocampista albanese non è soddisfatto del minutaggio che gli è stato riservato da Inzaghi nella passata stagione e potrebbe essere ceduto in prestito qualora il club nerazzurro riuscisse a trovare un sostituto.