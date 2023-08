Kostic scaricato dalla Juve: destinazione a sorpresa in Serie A

Filip Kostic resta uno dei pezzi più pregiati sul mercato in casa Juventus: l’ultima idea potrebbe vederlo ancora in Serie A

Gli ultimi giorni di mercato della Juventus restano un rebus, ci potrebbero essere anche diversi movimenti, ma tutto dipenderà dalle uscite. Per questo i profili da monitorare sono principalmente due: Moise Kean e Filip Kostic.

In particolare, è l’esterno serbo da seguire con grande attenzione. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, sono diversi i club interessati a Kostic e la Juventus vorrebbe riuscire a monetizzare il più possibile. La partenza del serbo aprirebbe una finestra di possibilità importante per Giuntoli e Manna, che avrebbero margine di manovra per regalare un colpo in entrata ad Allegri. Intanto, l’ultima idea per Kostic potrebbe essere quella di restare in Serie A.

La Roma contatta la Juve per Kostic: colpo last minute

Siamo entrati nella fase più calda del mercato, quella degli ultimi giorni, dei colpi last minute: quella dove vale (quasi) tutto. Una delle idee più interessanti di questi giorni vede protagonista Filip Kostic.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe contatto la Juventus per avere informazioni al riguardo di Filip Kostic. I giallorossi vorrebbero riuscire a strappare un prestito per l’esterno serbo, molto gradito da José Mourinho, mentre i bianconeri vorrebbero lasciarlo partire solo in via definitiva o quantomeno inserire l’obbligo di riscatto.

Uno scenario complicato al momento, ma in continua evoluzione. Massimiliano Allegri ha deciso di consegnare il ruolo da titolare a Andrea Cambiaso, con Iling Jr come primissima alternativa. Appare chiaro, invece, come Filip Kostic sia ora considerato ai margini del progetto tecnico e, per questo, sacrificabile. La Roma prova ad insinuarsi in questa possibilità e Tiago Pinto proverà a concludere un mercato che rasenterebbe la perfezione.

