Champions decisiva: Sergio Ramos snobba la Serie A

Sergio Ramos a caccia di una squadra dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. L’esperto difensore spagnolo vuole giocare la prossima Champions League

La Roma dopo l’arrivo in pompa magna di Romelu Lukaku sogna anche l’arrivo nella Capitale di Sergio Ramos, senza squadra dopo la fine dell’avventura al Paris Saint-Germain.

L’esperto difensore spagnolo è a caccia di una squadra di livello per proseguire la sua carriera, con i giallorossi che sarebbero un’opzione per l’ex Real Madrid come riporta il ‘Corriere dello Sport. Per i capitolini non mancherebbe però la concorrenza dall’estero, specialmente del Galatasaray. Il club turco si è appena qualificato per i gironi di Champions League e rappresenterebbe una valida alternativa per Sergio Ramos. Stando a quanto sottolinea ‘Marca’, al momento la società di Istanbul sarebbe in pole per il 37enne centrale spagnolo.

Ramos ritroverebbe in Turchia giocatori del calibro di Icardi, Mertens e Torreira, con l’ex nazionale spagnolo che darebbe la priorità a una squadra che disposti la Champions in questa stagione. Le alternative più concrete al Galatasaray sarebbero la ricchissima Saudi League e la MLS americana. La decisione di Sergio Ramos non sembra imminente: il giocatore si prenderà ancora qualche altro giorno per decidere, con il mercato turco che resterà aperto fino al 15 settembre.