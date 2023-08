Monza, Petagna vola da Ranieri: il sostituto dal Milan | CM.IT

Il Cagliari chiude per Petagna in attacco: Galliani adesso stringe i tempi per Colombo

Si sblocca la trattativa tra il Monza e il Cagliari per Andrea Petagna. Questa mattina – come raccolto da Calciomercato.it – sono stati definiti gli ultimi dettagli per il trasferimento in Sardegna dell’attaccante ex Napoli.

I due club hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e Petagna già nelle prossime ore volerà da Milano verso la Sardegna. Va a buon fine quindi il pressing del Cagliari, con Ranieri primo sponsor del giocatore e a caccia di un centravanti per riempire il vuoto nel pacchetto offensivo dei sardi dopo l’infortunio di Lapadula. Petagna questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento a Monzello, prima di salutare mister Palladino e i compagni di squadra. Il classe ‘95 ex Napoli, riscattato al termine della scorsa stagione per una cifra complessiva di 14 milioni di euro, nelle prime due giornate di campionato contro Inter ed Empoli era rimasto sempre in panchina senza essere utilizzato dal tecnico brianzolo.

Calciomercato Monza, Colombo l’erede di Petagna

Adesso Galliani, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, per sostituirlo stringerà i tempi per l’arrivo in prestito dal Milan di Lorenzo Colombo, cercando di incassare il via libera del sodalizio rossonero anche senza l’eventuale ingaggio di un altro centravanti da parte del ‘Diavolo’.

Più complicata, invece, per il Monza la pista che porta a Muriel, sia per le resistenze di Gasperini che per la valutazione (5-6 milioni di euro) da parte dell’Atalanta.