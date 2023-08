Petagna sblocca il domino dei bomber: cosa succede oggi

Andrea Petagna può dare il via a una serie di operazioni importanti che vedono coinvolte Cagliari, Monza e non solo

Sono giorni febbrili per chiudere le ultime operazioni e dare magari la svolta decisiva alla stagione, completando i vari reparti. In Italia tutta l’attenzione è su Romelu Lukaku, che arriverà oggi a Roma per la felicità incontenibile dei tifosi giallorossi che non vedono l’ora di ammirare la coppia con Paulo Dybala. Sarà sicuramente Big Rom il colpo dell’estate, di sicuro di questi ultimi giorni.

I Friedkin con il belga chiedono la Champions come obiettivo minimo per la stagione, per cui ora la pressione è tutta su Mourinho e i giocatori. Ovviamente la Roma non è l’unico club che si è mosso in queste ore e anche il Cagliari sta provando a mettere a segno un colpo importante. Stando a quanto risulta a Calciomercato.it, oggi è in programma un incontro per chiudere l’operazione che vede protagonista Andrea Petagna. L’attaccante scuola Milan non è incedibile per il Monza, che spera ancora nel colpaccio in attacco per dare l’ultimo sprint alla rosa di Palladino.

Il Monza aspetta Petagna al Cagliari: coinvolto anche il Milan

Muriel e Colombo sono gli obiettivi più importanti, con il secondo che attende il via libera del Milan, ma i rossoneri sono legati a Origi. Se il belga verrà ceduto allora potrà arrivare un altro centravanti di caratura internazionale per dare l’ok all’uscita del giovane bomber. Un gioco a incastri, con il primo tassello che può cadere proprio da Petagna.

Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il passaggio del classe ’95 alla corte di Claudio Ranieri, che lo aspetta. Poi Galliani tenterà un altro assalto a Colombo e Muriel (per cui l’Atalanta chiede una cifra importante), con il milanista in pole ma legato alla scelta dei rossoneri. Non è escluso che i brianzoli vadano su un altro attaccante, su cui l’ad sta lavorando sottotraccia.