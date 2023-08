Milan: Pioli e Colombo aspettano Taremi, Origi via a prescindere

Le ultime sull’attacco del Milan. Giroud è l’unica certezza, ecco il futuro del giovane italiano e del belga

Nonostante una rosa rivoluzionata, con ben nove volti nuovi, l’inizio del Milan è stato più che positivo. La squadra di Stefano Pioli ha conquistato sei punti nelle prime due gare, battendo Bologna e Torino. Due successi agevoli grazie ai gol di Christian Pulisic (due) e Olivier Giroud (tre), ai quali si aggiunge la stupenda rete di Theo Hernandez.

Il Milan è così la squadra che ha fatto più centri in Serie A, insieme alla Fiorentina. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, continua ad essere viva l’idea di acquistare un nuovo attaccante. Lo vuole fortemente Stefano Pioli, nonostante un super Giroud e un Okafor in più nel motore.

Il francese ha tirato carretta negli ultimi due anni e anche in questo è partito alla grande: a 37 anni (li compirà il 30 settembre), però, serve un giocatore che lo possa affiancare lungo l’intera stagione.

Il nome caldo è quello di Taremi. L’iraniano è il preferito del tecnico di Parma e il Milan è intenzionato a provarci fino alla fine, sperando che il Porto molli la presa. Al momento i lusitani hanno alzato un muro, servono 25 milioni di euro per portare il centravanti a Milano. Troppi, secondo i rossoneri, per un giocatore che ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno.

Il Milan, in questo momento, non va oltre i 15 milioni di euro, ma si fa forte del sì del calciatore. Il club rossonero non ha comunque chiuso ad altre ipotesi, come quella legata a Jovic. Può davvero essere il serbo il colpo last-minute del Milan se l’affare Taremi dovesse naufragare del tutto.

Calciomercato Milan, da Origi a Colombo: il punto sull’attacco

Nel frattempo Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando alle uscite, che potrebbero aiutare a mettere a segno il colpo Taremi.

Dopo Saelemaekers, così, il Milan sta provando a cedere anche Ballo-Toure e Divock Origi, oltre che Caldara. Per il terzino resta viva la pista Werder Brema, che alla fine potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Sul belga, invece, nelle ultime ore, finalmente, si sta muovendo qualcosa: in Italia ci sta pensando il Torino e anche l’Udinese ha effettuato un sondaggio. Il problema è legato al suo importante stipendio, sui 4 milioni di euro netti a stagione. Più facile un trasferimento in Premier League, dove Origi tornerebbe ben volentieri. Dopo lo Sheffield, anche il Burnley si è mosso per capire la fattibilità dell’operazione. Il ‘rischio’ è che anche lui saluti il Milan solo in prestito con diritto di riscatto.

E’ in attesa di novità sull’attacco, infine, anche Lorenzo Colombo. Il centravanti azzurro, pronto a rinnovare il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, si è promesso sposo del Monza e un suo addio appare davvero imminente. Il club brianzolo gli ha fatto spazio, piazzando Petagna al Cagliari, ora serve il via libera del Milan, che arriverà una volta messe le mani sul nuovo attaccante.