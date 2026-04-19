Serie A, un altro club in mani americane? “Deutsche Bank al lavoro” – Calciomercato.it

Nel massimo campionato ci sono già undici proprietà straniere

Un altro club di Serie A potrebbe finire in mani americane. Ricordiamo che sono già nove quelli controllati da gruppi d’Oltreoceano, mentre le proprietà straniere sono 11 tenuto conto del Genoa, da poco acquistato dal rumeno Sucu, e del Como appartenente dalla famiglia Hartono

In ordine alfabetico, le società del massimo campionato italiano controllate da azionisti nordamericani sono:

Atalanta : Pagliuca Partners (azionista di maggioranza)

: Pagliuca Partners (azionista di maggioranza) Bologna : Saputo Inc.

: Saputo Inc. Fiorentina : gruppo Commisso

: gruppo Commisso Inter : Oaktree/Brookfield

: Oaktree/Brookfield Milan: RedBird

RedBird Parma : Krause Group

: Krause Group Pisa : Alexander Knaster (azionista di maggioranza)

: Alexander Knaster (azionista di maggioranza) Roma : Friedkin Group

: Friedkin Group Verona: Presidio Investors

A queste nove potrebbe presto aggiungersi la Cremonese dell’imprenditore siderurgico Giovanni Arvedi. Secondo ‘Il Sole 24 Ore’, infatti, il club lombardo è finito nel mirino di investitori americani. Uno di questi risulta essere Jamie Welch, ex banker di Credit Suisse che già provò a prendere il Lecco. Sul dossier Cremonese starebbe lavorando Deutsche Bank, la quale fece da intermediario già alla cessione del Verona di Setti al fondo texano Presidio Investors.