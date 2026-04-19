PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibile

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. David e Thuram lanciano la squadra di Spalletti

La Juventus non sbaglia e stacca le inseguitrici al quarto posto, approfittando nel migliore dei modi dei passi falsi di Como e Roma nella corsa Champions.

All’Allianz Stadium non c’è storia contro il Bologna, con David e Thuram che lanciano la formazione allenata da Spalletti. L’attaccante canadese si sblocca e apre le marcature, mentre il francese (entrato nella ripresa) firma il raddoppio sul cross del tuttofare McKennie. Juve sempre in controllo e che colpisce anche un legno con Holm.

Il Bologna, a parte Orsolini, non punge e si ferma al palo colpito da Rowe. Male la difesa di Italiano, Castro non pervenuto dalle parti di Di Gregorio.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Bologna: jolly McKennie, Cambiaso anello debole

JUVENTUS

TOP: David 7,5 – Tanti sopra la media in casa bianconera, da sottolineare però la prova del canadese che non segnava da oltre due mesi e mezzo. Il gol lampo dell’ex Lille mette subito in discesa la gara per la squadra di Spalletti: guizzo da centravanti vero, il 6° in campionato. Prezioso nell’aprire gli spazi per i compagni, prima dell’intervallo sfiora la doppietta personale. Ritrovato.

FLOP: Cambiaso 5,5 – Primo tempo senza grossi grattacapi, dove non ha particolari difficoltà contro Orsolini. Nella ripresa si sveglia il mancino bolognese e sono guai da quella parte: l’anello debole della retroguardia di Spalletti. E non è una novità…

Di Gregorio 6

Kalulu 7

Bremer 6,5

Kelly 6

Holm 6,5 (46′ Thuram 7)

Locatelli 6,5

McKennie 7

Cambiaso 5,5 (80′ Gatti SV)

(80′ Gatti SV) Conceicao 6,5 (71′ Zhegrova 6)

David 7,5 (71′ Yildiz 6)

(71′ Yildiz 6) Boga 6,5 (86′ Openda SV)

All. Spalletti 7,5

BOLOGNA

TOP: Orsolini 6,5 – Anonimo nella prima parte, senza guizzi e ispirazione. Cambia marcia dopo l’intervallo, cercando di dare la sveglia ai suoi. Spaventa Di Gregorio e dà il via all’azione sul clamoroso palo di Rowe.

FLOP: Castro 4,5 – Involuto e mai pericoloso in area bianconera. Gli arrivano pochi rifornimenti, ma anche l’argentino fa poco o nulla per lasciare il segno. Probabilmente stanco dopo il tour de force delle ultime settimane, ma nella notte dell’Allianz Stadium è invisibile.

Ravaglia 6,5

Zortea 5,5

Helland 5 (68′ Heggem 5,5)

Lucumì 5,5

Miranda 5

Freuler 5,5

Pobega 5 (58′ Moro 5,5)

Orsolini 6,5

Sohm 4,5 (58′ Ferguson 5,5)

Cambiaghi 5 (58′ Rowe 5)

Castro 4,5 (77′ Bernardeschi SV)

(77′ Bernardeschi SV) All. Italiano 5

ARBITRO: Mariani 6,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Bologna: allungo Champions per Spalletti

La Juve centra la terza vittoria consecutiva in campionato e allunga al quarto posto in classifica. Gioco, gol e occasioni a ripetizione per i bianconeri, che non patiscono l’assenza dal primo minuto dell’acciaccato Yildiz.

David si rilancia dopo un periodo buio, solita prova sopra le righe per il jolly McKennie. Thuram entra e chiude la gara, mentre il Bologna paga le fatiche di coppa. Solo notizie positive per Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan dell’ex Allegri.

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

2′ David; 57′ Thuram

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (46′ Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (80′ Gatti); Conceicao (71′ Zhegrova), David (71′ Yildiz), Boga (86′ Openda). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Miretti, Kostic, Koopmeiners. Allenatore: Spalletti

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Helland (68′ Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (58′ Moro); Orsolini, Sohm (58′ Ferguson), Cambiaghi (58′ Rowe); Castro (77′ Bernardeschi). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. Allenatore: Italiano

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Marini

Ammoniti: Locatelli (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 3′; presenti 40.405 spettatori (111 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium