PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibile

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. David e Thuram lanciano la squadra di Spalletti
La Juventus non sbaglia e stacca le inseguitrici al quarto posto, approfittando nel migliore dei modi dei passi falsi di Como e Roma nella corsa Champions.
All’Allianz Stadium non c’è storia contro il Bologna, con David e Thuram che lanciano la formazione allenata da Spalletti. L’attaccante canadese si sblocca e apre le marcature, mentre il francese (entrato nella ripresa) firma il raddoppio sul cross del tuttofare McKennie. Juve sempre in controllo e che colpisce anche un legno con Holm.
Il Bologna, a parte Orsolini, non punge e si ferma al palo colpito da Rowe. Male la difesa di Italiano, Castro non pervenuto dalle parti di Di Gregorio.
Pagelle, Top e Flop di Juve-Bologna: jolly McKennie, Cambiaso anello debole
JUVENTUS
TOP: David 7,5 – Tanti sopra la media in casa bianconera, da sottolineare però la prova del canadese che non segnava da oltre due mesi e mezzo. Il gol lampo dell’ex Lille mette subito in discesa la gara per la squadra di Spalletti: guizzo da centravanti vero, il 6° in campionato. Prezioso nell’aprire gli spazi per i compagni, prima dell’intervallo sfiora la doppietta personale. Ritrovato.
FLOP: Cambiaso 5,5 – Primo tempo senza grossi grattacapi, dove non ha particolari difficoltà contro Orsolini. Nella ripresa si sveglia il mancino bolognese e sono guai da quella parte: l’anello debole della retroguardia di Spalletti. E non è una novità…
- Di Gregorio 6
- Kalulu 7
- Bremer 6,5
- Kelly 6
- Holm 6,5 (46′ Thuram 7)
- Locatelli 6,5
- McKennie 7
- Cambiaso 5,5 (80′ Gatti SV)
- Conceicao 6,5 (71′ Zhegrova 6)
- David 7,5 (71′ Yildiz 6)
- Boga 6,5 (86′ Openda SV)
- All. Spalletti 7,5
BOLOGNA
TOP: Orsolini 6,5 – Anonimo nella prima parte, senza guizzi e ispirazione. Cambia marcia dopo l’intervallo, cercando di dare la sveglia ai suoi. Spaventa Di Gregorio e dà il via all’azione sul clamoroso palo di Rowe.
FLOP: Castro 4,5 – Involuto e mai pericoloso in area bianconera. Gli arrivano pochi rifornimenti, ma anche l’argentino fa poco o nulla per lasciare il segno. Probabilmente stanco dopo il tour de force delle ultime settimane, ma nella notte dell’Allianz Stadium è invisibile.
- Ravaglia 6,5
- Zortea 5,5
- Helland 5 (68′ Heggem 5,5)
- Lucumì 5,5
- Miranda 5
- Freuler 5,5
- Pobega 5 (58′ Moro 5,5)
- Orsolini 6,5
- Sohm 4,5 (58′ Ferguson 5,5)
- Cambiaghi 5 (58′ Rowe 5)
- Castro 4,5 (77′ Bernardeschi SV)
- All. Italiano 5
ARBITRO: Mariani 6,5
Serie A, il tabellino di Juventus-Bologna: allungo Champions per Spalletti
La Juve centra la terza vittoria consecutiva in campionato e allunga al quarto posto in classifica. Gioco, gol e occasioni a ripetizione per i bianconeri, che non patiscono l’assenza dal primo minuto dell’acciaccato Yildiz.
David si rilancia dopo un periodo buio, solita prova sopra le righe per il jolly McKennie. Thuram entra e chiude la gara, mentre il Bologna paga le fatiche di coppa. Solo notizie positive per Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan dell’ex Allegri.
JUVENTUS-BOLOGNA 2-0
2′ David; 57′ Thuram
Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (46′ Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (80′ Gatti); Conceicao (71′ Zhegrova), David (71′ Yildiz), Boga (86′ Openda). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Miretti, Kostic, Koopmeiners. Allenatore: Spalletti
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Helland (68′ Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (58′ Moro); Orsolini, Sohm (58′ Ferguson), Cambiaghi (58′ Rowe); Castro (77′ Bernardeschi). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. Allenatore: Italiano
Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)
VAR: Marini
Ammoniti: Locatelli (J)
Espulsi:
Note: recupero 2′ e 3′; presenti 40.405 spettatori (111 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium