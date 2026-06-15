Lascia la Juve dopo un anno: due club su Zhegrova

L’attaccante esterno è nella lista dei calciatori in uscita

Zero gol e zero assist in ventisette presenze complessive: è questo il mortificante score collezionato da Edon Zhegrova alla sua prima stagione in maglia bianconera. Acquistato dalla Juventus in estate per 15 milioni di euro più 3 di bonus, l’ala 27enne non ha assolutamente giustificato la cifra spesa.

Nonostante la stagione a dir poco deludente, l’ex calciatore del Lille è comunque sul taccuino di alcune squadre, soprattutto in Turchia. Il Besiktas è uno dei club interessati al calciatore, ma le ultime ore Fanatik parla anche di un potenziale ritorno di fiamma.

Secondo il portale turco, infatti, in attesa di una risposta definitiva da parte di Viktor Tsygankov, il Trabzonspor avrebbe ravvivato il proprio interesse nei confronti del numero undici bianconero e nella prossima settimana potrebbe avviare i primi contatti ufficiali con l’entourage del calciatore e con la Vecchia Signora.