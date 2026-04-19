Futuro Vlahovic, testa a testa Juve-Milan: dipende da Lewandowski

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic: il Milan osserva interessato, le ultimissime.
Al momento è nuovamente fermo ai box a causa di un problema al polpaccio, ma Dusan Vlahovic punta a tornare presto in campo per aiutare la Juventus in questo finale di stagione. Il futuro dell’attaccante serbo, in ogni caso, resta avvolto nel mistero: il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e al momento non appare per nulla scontata la sua permanenza a Torino,
Proprio per questo motivo, il Milan osserva interessato la vicenda: Max Allegri stravede per Vlahovic e sogna di riabbracciarlo nel capoluogo meneghino ma molto dipenderà da Lewandowski, altro grande obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il possibile acquisto dell’attaccante polacco da parte del club rossonero renderebbe molto più probabile il rinnovo di Vlahovic con la Juventus.
Il mercato di Juve e Milan, dunque, è strettamente legato alle scelte di Vlahovic e Lewandovski: come su concluderà questa vicenda?