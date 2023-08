Lukaku, c’è un dato che sorprende e spiazza anche i tifosi dell’Inter

Giornata di arrivi in Italia: a Roma è stato accolto Lukaku, a Milano Pavard. Due rinforzi internazionali per le squadre di Mourinho e Simone Inzaghi

Due dei nomi più chiacchierati e inseguiti di questa sessione estiva di calciomercato sono atterrati in Italia. Prima Romelu Lukaku, poi Benjamin Pavard, atterrati rispettivamente a Roma e Milano.

Sono ore calde, caldissime sul fronte calciomercato: i tifosi di Roma e Inter hanno potuto finalmente abbracciare i rispettivi rinforzi dopo giorni di attesa. Nella capitale oggi è stato il giorno di Romelu Lukaku: prima si era profilato un ritorno all’Inter, poi un clamoroso trasferimento alla Juventus e infine la soluzione Roma, con l’attaccante belga che ritroverà José Mourinho dopo l’esperienza al Chelsea.

A Milano, invece, pochi minuti fa è arrivato Benjamin Pavard, difensore francese che andrà a rinforzare che andrà a rimpinguare la batteria di centrali e terzini a disposizione di Simone Inzaghi. Due innesti fortemente voluti dalle società e dalle tifoserie. E proprio i tifosi hanno atteso in modo spasmodico l’arrivo dei volti nuovi, atterrati tra pomeriggio e prima serata di oggi.

Lukaku e Pavard, l’attesa anche durante il volo

Un’attesa confermata dalla massiccia presenza di tifosi nei rispettivi aeroporti, con centinaia e centinaia di supporter ritrovatisi per accogliere calorosamente Romelu Lukaku a Roma e Benjamin Pavard a Milano.

C’era sicuramente maggiore attesa nella capitale, dove dopo un’estate di voci e ipotesi i Friedkin hanno piazzato il colpo Lukaku per l’attacco, con un vero e autentico blitz iniziato venerdì e terminato quest’oggi. La conferma arriva dai numeri del web: in oltre 16mila hanno seguito via web il volo che ha portato Lukaku da Londra a Roma. “Solo” un quarto, ovvero 4mila circa, hanno invece monitorato il viaggio in Italia di Benjamin Pavard.