Lukaku a caccia del Milan: due dati fanno sognare la Roma

Romelu Lukaku torna in Serie A e un dato clamoroso sui suoi esordi fa sognare la Roma e tremare il Milan: di cosa si tratta

E’ tutto pronto: Romelu Lukaku è atteso a Roma nella giornata di oggi, 29 agosto, a partire dalle ore 17. Il belga ha scelto i giallorossi per la sua seconda esperienza in Italia dopo quella vissuta all’Inter dal 2019 al 2021 e dall’estate del 2022 a quella del 2023.

Una separazione burrascosa quella con i nerazzurri, inasprita dalle voci di un suo possibile trasferimento alla rivale Juventus, mai concretizzato a causa della mancata cessione di Dusan Vlahovic. Alla fine l’attaccante farà comunque ritorno nel nostro paese, ma questa volta nella capitale.

Una suggestione nelle scorse settimane, che si è trasformata in realtà con il passare dei giorni e che rende la squadra di Mourinho una delle candidate alla corsa Champions anche dopo i passi falsi contro Salernitana e Verona (appena 1 punto in due partite ndr).

Lukaku show all’esordio: perché il Milan trema

I tifosi giallorossi attenderanno con trepidante attesa l’arrivo di Lukaku nelle prossime ore e ci si aspetta un bagno di folla per accogliere il bomber che dovrà trascinare i capitolini anche in Europa League ed in Coppa Italia. Si farà affidamento anche a quelli che sono i numeri del centravanti e ad un particolare dato che riguarda i suoi esordi.

Abbiamo infatti scavato nel tempo e ci siamo resi conto che il primissimo impatto di Lukaku con una nuova casacca è sempre proficuo. Torniamo indietro fino alla stagione 2008/2009 quando, con le giovanili dell’Anderlecht, segna un gol all’Under 19 del Genoa nel Torneo di Viareggio al suo debutto con la maglia della squadra belga.

Una tendenza che non ripeterà solamente in due occasioni: la stagione successiva nella prima squadra dell’Anderlecht dove non segnerà al suo debutto (appena 18 minuti giocati), ma alla seconda partita disputata pochi giorni dopo, e alla sua prima apparizione in maglia Chelsea. Con i blues si rifarà all’esordio bis nel 2021-22 quando realizzerà un gol subito contro l’Arsenal.

Approdato al West Bromwich nell’agosto del 2012, gli basteranno 22 minuti all’esordio contro il Liverpool per la prima rete. Farà lo stesso a settembre 2013 con la maglia dell’Everton contro il West Ham. E poi con il Manchester United in Supercoppa Europea contro il Real Madrid nell’agosto del 2017.

Così come nella sua doppia esperienza in Italia con l’Inter, trovando il gol sia nel 2019, che nel 2022, in entrambi gli esordi, sempre contro il Lecce. Una tendenza clamorosa, che i tifosi della Roma sperano di non vedersi spezzare proprio in maglia giallorossa.

Il Milan, un avversario non casuale

L’approdo in queste ore nella capitale, ha inoltre spinto i supporters della Roma ad augurarsi di vederlo addirittura in campo, o almeno in panchina, per la partita contro il Milan del prossimo 1 settembre. Non solo perché la statistica sopra evidenziata aiuterebbe notevolmente la squadra di Mourinho in un big match che già vale moltissimo, ma anche per i precedenti del belga contro i rossoneri.

Lukaku ha infatti sfidato il Milan per 8 volte in carriera e ha realizzato 5 reti nei precedenti incroci, ma non solo, l’attaccante ha vinto in ben 7 circostanze su 8, perdendo solamente una partita, quella alla quarta giornata nel campionato 2020-21, vinto poi proprio dalla sua Inter con Antonio Conte in panchina. Riuscirà a scendere in campo contro i rossoneri anche venerdì prossimo? Lascerà subito il segno? Interrogativi che tengono i tifosi della Roma con il fiato sospeso.