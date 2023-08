Infortunio serio: la Juventus rischia di perdere Vlahovic

La Juventus, in questo finale di mercato, rischia seriamente di perdere Dusan Vlahovic protagonista delle prime giornate di campionato

La stagione del Real Madrid è iniziata con tre vittorie su tre in campionato (strepitoso l’impatto di Bellingham all’interno della rosa) ma anche diversi infortuni. Ancelotti, infatti, dovrà fare a meno di Courtois, Militao e ora si è aggiunto anche Vinicius; tre elementi fondamentali, la spina dorsale di una squadra che vuole essere grande protagonista all’interno della stagione.

Lo stop del brasiliano rischia di essere un problema non da poco considerando le qualità del giocatore e il mancato arrivo di Mbappe. Proprio per questo non è da escludere che il club spagnolo decida di tornare sul mercato per andare a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti.

Il grande nome, secondo quanto riportato da Defensa Central, potrebbe essere quello di Vlahovic; l’attaccante serbo è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione dei bianconeri. Il centravanti, infatti, ha realizzato la rete del momentaneo due a zero ad Udine e del definitivo uno a uno contro il Bologna salvando la sua Juventus da una brutta sconfitta.

Vlahovic, in questa sessione di mercato, è stato al centro di diverse voci di mercato con il giocatore che sembrava destinato a lasciare la Juventus; alla fine è rimasto ma l’infortunio di Vinicius, come detto, potrebbe cambiare le carte in tavola. Resta difficile, comunque, da ipotizzare la cessione dell’ex Fiorentina considerando i pochi giorni alla fine del mercato e, di conseguenza, le difficoltà nell’andare a trovare un sostituto all’altezza. Il Real Madrid, però, ha bisogno di un rinforzo offensivo perché lo stop del brasiliano rischia di non essere poi così breve.

Vinicius, incertezza sui tempi di recupero: da 6 settimane a 4 mesi

In casa del Celta Vigo, al termine di una delle sue solite accelerazioni, Vinicius ha avuto un problema ed è stato costretto ad abbondonare il campo dopo neanche venti minuti dall’inizio del match. Infortunio sul quale non ci sono ancora certezze e la forbice, tra la brutta e la pessima notizia, è decisamente ampia.

Il rischio concreto è che il brasiliano debba fermarsi per sei settimane e questo significherebbe essere a forte rischio per il derby con l’Atletico Madrid. Esiste, poi, una versione ancora peggiore e che spaventa tremendamente tutto l’ambiente del Real Madrid; stando a quanto riferito da ‘diariogol.com’, infatti, il brasiliano rischia uno stop addirittura di 4/5 mesi. Notizia che, se confermata, sarebbe devastante per la squadra e i tifosi visto l’importanza di un giocatore che può cambiare l’esito della partita da un momento all’altro.