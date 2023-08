Vlahovic salva la Juve, ma il Bologna è infuriato. Pari tra Fiorentina e Lecce

Ecco come sono andati i match delle 18.30 valevoli per la seconda giornata di Serie A.La squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio

Non va oltre il pareggio la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Bologna. I bianconeri – sotto per la rete di Ferguson – sono riusciti a riacciuffare i rossoblu grazie ad un perfetto colpo di testa di Dusan Vlahovic a dieci minuti dal 90′.

Anche la squadra di Thiago Motta, però, esce dallo Stadium senza il sorriso sulle labbra. Il Bologna, infatti, ha protestato per un rigore non concesso per un fallo di Iling Jr nei confronti di Ndoye.

A Firenze, la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalle fatiche europee, va avanti di due gol con Gonzalez e Duncan, ma crolla nella ripresa. Il Lecce riacciuffa così la Fiorentina, grazie a Rafia e Krstovic.

Juventus-Bologna 1-1: 24′ Ferguson, 80′ Vlahovic

Fiorentina-Lecce 2-2: 3′ Gonzalez, 25′ Duncan; 49′ Rafia, 76′ Krstovic

CLASSIFICA SERIE A

Milan 6*, Hellas Verona 6*, Fiorentina* 4, Juventus* 4, Lecce* 4, Napoli 3, Inter 3, Atalanta* 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Salernitana 1, Cagliari 1, Roma 1*, Torino 1*, Bologna* 1, Lazio 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0, Empoli* 0.

Una partita in più *