Juve-Bologna, decisione dell’Aia su Di Bello e il Var

Polemiche per la direzione di Juventus-Bologna, l’Aia ha preso la sua decisione dopo l’arbitraggio di Di Bello

Non sono mancate le polemiche dopo quella che è stata la sfida di ieri tra Juventus e Bologna. Nel mirino la prova dell’arbitro Marco Di Bello. Rossoblù furiosi per il mancato rigore concesso dal direttore di gara dopo il contatto in area tra Ndoye e Iling Junior.

Ma le polemiche sono arrivate anche dalla Juventus, con i bianconeri e in particolare Massimiliano Allegri, che ha protestato per la mancata concessione di due tiri dagli undici metri. Le polemiche si sono poi susseguite anche fuori dal campo. Non sono mancate tra l’altro le critiche del senatore Pier Ferdinando Casini, noto tifoso rossoblù, che ha chiesto la radiazione del direttore di gara.

Nessuna radiazione, ma certamente ci sarà una sospensione per il direttore di gara. Ad essere sospeso oltre al fischietto brindisino, con effetto immediato da parte del designatore Gianluca Rocchi, sarà anche Francesco Fourneau, al Var durante la sfida tra bianconeri e rossoblù. Una decisione presa per il fatto che Fourneau non ha richiamato il collega a rivedere l’episodio tra Ndoye ed Iling Junior nell’area bianconera.