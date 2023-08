“Di Bello va radiato”: Senatore furioso dopo Juve-Bologna

Grandi polemiche dopo quanto successo in Juventus-Bologna, il Senatore si scaglia contro Di Bello: “Va cacciato immediatamente”

Alla seconda giornata di Serie A è già arrivata una partita che farà discutere a lungo: nel corso di Juventus-Bologna, infatti, sono diversi gli episodi controversi che nella giornata di oggi sono al centro del dibattito pubblico.

Nell’occhio del ciclone c’è il direttore di gara. La gestione di Marco Di Bello dell’intera partita non può lasciare soddisfatti, come dimostrato dai tanti episodi controversi che oggi riempiono le pagine dei moviolisti. In esclusiva ai microfoni di Notizie.com, ha parlato in questi termini il senatore Pier Ferdinando Casini: “Sono furibondo e amareggiato come tutti i bolognesi, abbiamo fatto una grandissima partita”. Poi, aggiunge. “Io non ho niente contro la Juventus, verso la quale nutro rispetto, ma quello che è avvenuto è indecente ed è clamoroso che tutto questo sia successo con il VAR”. Il senatore ha speso parole durissime nei confronti dell’arbitro.

Casini contro Di Bello dopo Juve-Bologna: “È un pericolo per lo sport”

Il senatore Casini ha proseguito la propria disamina parlando del direttore di gara, Marco Di Bello: “Questo arbitro va radiato, va cacciato perché è un pericolo per lo sport”.

Dichiarazioni forti, a cui hanno fatto seguito delle specifiche da parte del senatore del PD: “Lo ribadisco, non sono anti-juventino, ma non è giusto quanto successo. È indecente e la responsabilità, la colpa, è totalmente dell’arbitro. È un pericolo pubblico, ma non voglio dire altro perché sarei inopportuno”. Insomma, non ci è andato per niente leggero Pier Ferdinando Casini con l’arbitro Di Bello. Le sue parole fanno eco a quelle della dirigenza del Bologna, rilasciate ieri sera nell’immediato post partita.