Niente rigore con la Juve, Fenucci furioso: “E’ una follia, errore clamoroso”

Le dichiarazioni dell’Ad del Bologna dopo il mancato penalty per fallo di Iling Jr ai danni di Ndoye. Ecco le parole del dirigente rossoblu

Il Bologna non ci sta. Il rigore non concesso al 70′ per il fallo di Iling Jr su Ndoye, ha fatto arrabbiare proprio tutti.

Nel corso della partita, Thiago Motta è andato su tutte le furie, prendendosi il cartellino giallo. E’ arrivato, invece, il rosso per Simon Colinet, assistente del tecnico. Le proteste, però, non sono servite a nulla, con l’arbitro che non è andato nemmeno a controllare l’episodio al VAR.

Al termine della partita, è arrivato così il commento di Claudio Fenucci, ad del Bologna, visibilmente arrabbiato per quanto successo: “Un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria certa perché c’era rigore ed espulsione – afferma il dirigente dei rossoblu ai microfoni di DAZN -. Sono qui per il rispetto della squadra e della tifoseria che si è vista togliere una vittoria non banale con la Juventus. Dispiace, ma questi episodi sono allucinanti. Iling Jr ha falciato il nostro giocatore, è un errore insopportabile nell’era del Var. È una follia non intervenire su un episodio come questo, è insopportabile”.