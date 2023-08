Doppio stop dopo Juve-Bologna: la decisione per il rigore non dato

Arrivano la scelta del designatore Rocchi dopo il mancato penalty al club rossoblu. Lo stop è doppio: ecco cosa sta succedendo

Il rigore non concesso al Bologna per il fallo evidente di Iling Jr su Ndoye sta facendo discutere davvero parecchio.

Nel post gara è arrivata la presa di posizione dei rossoblu, con le parole di Fenucci. Stamani sui quotidiani sportivi e sulle varie tv non si sta facendo altro che parlare dell’episodio e di come sia inspiegabile che Di Bello non sia stato richiamato al VAR. Sotto la lente di ingrandimento non è così finito solamente il fischietto di Brindisi, ma anche del Var Fourneau. Dopo il disastro di ieri di Juve-Bologna, entrambi, come riportano più organi di informazione, saranno fermati dal designatore Rocchi.

In attesa dell’ufficialità, come detto, quanto accaduto sta facendo discutere davvero molto, e anche Pier Ferdinando Casini, tifoso del Bologna, ha voluto dire la sua, senza usare troppi giri di parole: “Questo arbitro va radiato, va cacciato perché è un pericolo per lo sport”, ha detto senza peli sulla lingua, il senatore.