Lukaku offerto alla Juve: risposta immediata

Sono giornate decisive per il futuro di Lukaku, con la Roma che intensifica le trattative: intanto, nuovo contatto con la Juventus

L’estate del calciomercato italiano è stata contraddistinta per tutta la sua durata dall’attesa per Romelu Lukaku. Prima era l’Inter, poi è stato per un lungo periodo la Juventus e ora tocca alla Roma: come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i giallorossi stanno lavorando intensamente col Chelsea per chiudere.

Nei giorni scorsi il club inglese ha dato la svolta alle trattative, aprendo al prestito nei confronti della Roma: così Big Rom diventa una possibilità serissima per il club dei Friedkin. La proprietà giallorossa si sta muovendo in prima persona per riuscire a consegnare Lukaku a José Mourinho, volando verso Londra per sbloccare la trattativa: intanto, però, il tempo scorre e anche il Chelsea ha fretta di trovare una sistemazione all’attaccante che non rientra più nel progetto tecnico. I Blues avrebbero provato anche a trovare una soluzione alternativa.

Il Chelsea chiama ancora la Juventus: porte chiuse per Lukaku

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport è riportato un doppio retroscena che ha del clamoroso: il Chelsea avrebbe cambiato le carte in tavola con la Roma, chiedendo di inserire l’obbligo di riscatto nel prestito per Romelu Lukaku. I giallorossi, però, non vorrebbero essere gravati da questo onere.

Ma è il secondo retroscena a stupire maggiormente. Il Blues avrebbero chiamato nuovamente la Juventus per capire se ci fossero i margini per riaprire il fascicolo Lukaku a Torino, così da liberarsi in via definitiva del belga. La risposta della dirigenza bianconera, tuttavia, non è tardata ad arrivare ed è stata negativa. La Juventus ha chiuso definitivamente le porte a Romelu Lukaku e per il proprio attacco punterà con decisione su Dusan Vlahovic. Il serbo sembra aver superato i problemi legati alla pubalgia e rappresenta un asset molto importante per la Vecchia Signora. Per tornare in Serie A, quindi, a Big-Rom resta solamente la Roma.