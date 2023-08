DIRETTA Serie A, Napoli-Sassuolo e Lazio-Genoa: segui la cronaca LIVE

Il palinsesto domenicale della seconda giornata di Serie A si chiude con Napoli-Sassuolo e Lazio-Genoa

Già ricca di sorprese con le sconfitte di Atalanta e Roma, la seconda giornata di Serie A si concluderà solamente domani. A chiudere il programma domenicale ci penseranno Napoli-Sassuolo e Lazio-Genoa. La squadra campana vuole rispondere alle vittorie delle concorrenti allo Scudetto e finire il turno a punteggio pieno, mentre la compagine capitolina deve riscattare la sconfitta di Lecce.

Rispetto alla sfida contro i ciociari, Rudi Garcia ritrova Khvicha Kvaratskhelia. In casa neroverde, invece, Alessio Dionisi deve ancora fare i conti con la telenovela Domenico Berardi. Nonostante il rientro in gruppo, il numero 10 non è stato convocato per la sfida di oggi e resta al centro delle voci di mercato in ottica Juventus.

In contemporanea con la sfida del ‘Maradona’, all’Olimpico la squadra allenata da Maurizio Sarri spera di dare un’altra delusione ai ragazzi di Alberto Gilardino, sconfitti per 1-4 dalla Fiorentina nella gara del ritorno in Serie A. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederle in TV

In programma domenica 27 agosto alle 20.45, Lazio-Genoa sarà visibile sia su DAZN che su Sky, mentre Napoli-Sassuolo sarà trasmessa solo su DAZN. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: