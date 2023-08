Trenta milioni e si chiude: il bomber va via, ma c’è un caso urgente

L’Udinese, in questo finale di mercato, si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva; ecco l’obiettivo della società friulana.

Una prima partita di campionato decisamente negativa per l’Udinese; il club friulano è stata sconfitta tre a zero dalla Juventus. I ragazzi di Allegri non erano sicuramente avversario semplice da affrontare ma l’atteggiamento dei friulani è stato a dir poco negativo; dopo appena venti minuti la Juve era sul due a zero e a fine primo tempo Rabiot realizzava la rete che ha chiuso definitivamente la partita.

La speranza è che le cose possano migliorare nelle prossime giornate anche se il mercato rischia di portare via un giocatore decisamente importante; il club friulano, dopo non aver ceduto Samardzic all’Inter, è molto vicino a dire addio a Beto. Il centravanti piace molto in Premier League con l’Everton pronto a chiudere per portare il giocatore alla corte di Sean Dyche.

Operazione importante dal punto di vista economico dal momento che siamo sui trenta milioni di euro; perdere un giocatore come Beto, molto importante nel sistema di gioco dell’Udinese, a pochi giorni dalla fine del mercato rischia di rappresentare un problema non di poco conto per il club friulano.

I trenta milioni che stanno per entrare nelle casse del club, però, permetteranno alla società di poter trovare un sostituto; da questo punto di vista si tratta anche Borja Mayoral, giocatore che conosce molto bene il campionato italiano avendo vestito la maglia della Roma. In questi ultimi giorni di mercato, dunque, l’Udinese si prepara ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista offensivo.

Calciomercato Udinese, non solo Beto: scoppia il caso Pafundi

La possibile partenza di Beto non è l’unico problema che l’Udinese è costretta ad affrontare in questi ultimi giorni di mercato; il club friulano, infatti, deve risolvere il caso Pafundi. Parliamo dell”attaccante classe 2006 (già nel giro della nazionale azzurra) e che il prossimo quattordici marzo compirà diciotto anni.

In questo momento Pafundi si allena a parte; la motivazione ufficiale è la pubalgia ma sembrano esserci anche dei problemi legati al contratto, in scadenza nel 2025. L’Udinese, dunque, si trova di fronte ad una situazione decisamente spinosa e che deve essere risolta nel minor tempo possibile perché un giocatore come Pafundi può fare molto comodo nel corso della stagione. Nel frattempo il club si prepara a salutare Beto pronto a trasferirsi all’Everton.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.