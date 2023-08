Udinese, Samardzic rimane? Ecco chi verrà ceduto al suo posto

L’Udinese, nonostante le voci di mercato, potrebbe non vendere Samardzic ma deve fare attenzione alla situazione di un altro giocatore

L’inizio del campionato non è stato come ci si poteva aspettare; vero, la Juventus non era l’avversario più semplice da affrontare ma dall’Udinese ci si aspettava qualcosa in più soprattutto in termini di atteggiamento.

L’approccio alla partita è stato completamente sbagliato con i friulani che si sono ritrovati sotto due a zero dopo venti minuti e con tre gol da recuperare all’intervallo. Nella ripresa una reazione si è vista ma è stata dettata più dall’orgoglio.

Serve un cambio di passo e occorre darlo da subito; il calendario, da questo punto di vista, potrebbe dare una mano con le sfide a Salernitana e Frosinone prima della sosta. Fare punti è necessario per prendere la giusta fiducia in vista della stagione.

L’Udinese ha anche bisogno di rinforzi e, sul mercato, sono andati via elementi importanti come Pereyra e Becao. Ha rischiato di andare via anche Samardzic; il centrocampista classe 2002 sembrava ad un passo dall’Inter prima che l’affare saltasse.

Difficile ipotizzare una sua partenza in questi ultimi giorni di mercato anche perché, lo abbiamo visto quando è entrato contro la Juventus, è uno degli elementi più importanti dell’Udinese e può prendersi sulle spalle le sorti della squadra. Chi, invece, potrebbe andare via è Beto, attaccante che nella scorsa stagione è risultato fondamentale.

Udinese, Beto addio se non parte Samardzic? Majoral alternativa

Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha fatto capire che qualora arrivassero offerte importanti per i giocatori del club friulano ci si metterebbe seduti ad un tavola per capire come muoversi. Il riferimento non è tanto a Samardzic (che, dopo il naufragio con l’Inter, è destinato a restare) quanto a Beto.

L’attaccante potrebbe ricevere delle offerte in questi giorni e, a quel punto, l’Udinese dovrebbe valutare attentamente la situazione. Vendere un giocatore così importante, a pochi giorni dalla fine del mercato, rischia di rappresentare un duro colpo per l’inizio della stagione.

L’eventuale addio di Beto imporrebbe alla società di tornare sul mercato e cercare un sostituto; da questo punto di vista, tra i possibili nomi troviamo Borja Mayoral. L’attaccante, attualmente in forza al Getafe, conosce molto bene il campionato italiano avendo vestito la maglia della Roma. Possibile cambio, dunque, nel reparto offensivo dell’Udinese anche se attualmente siamo sul campo della semplice ipotesi. L’Udinese, infatti, spera di non dover cedere altri elementi importanti da qui a fine mercato.