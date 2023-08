Svolta Milan, c’è l’offerta: sul piatto 15 milioni

Milan ancora protagonista sul mercato, nuova svolta in casa rossonera con un’offerta sul piatto da 15 milioni di euro

15 milioni di euro a cui vanno aggiunti tre milioni di bonus. A tanto ammonterebbe l’offerta fatta dal Milan per Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano è stato oggetto del desiderio delle milanesi nel corso di questo mercato estivo. Prima il Milan, poi l’Inter ed ora di nuovo i rossoneri.

L’attaccante è in scadenza di contratto con il Porto che sta cercando acquirenti per evitare di perderlo a zero. E tra gli acquirenti papabili è rispuntata la società rossonera. In casa milanista le operazioni in entrata potrebbero infatti non essere finite. Oltre alla situazione legata a Krunic, sempre nel mirino del Fenerbahçe, l’eventuale uscita di Colombo potrebbe smuovere il mercato in entrata dei rossoneri.

Milan, dal Portogallo: offerta per Taremi

Il giovane attaccante brianzolo piace a Monza, Genoa e Cagliari. Una sua cessione in prestito obbligherebbe il Milan ad andare su una nuova prima punta da alternare a Giroud. Questa prima punta potrebbe essere Mehdi Taremi, nome mai uscito dai radar rossoneri.

Secondo quanto riferito dai portoghesi di ‘O Jogo’, il Milan si sarebbe già mosso in maniera attiva e avrebbe formulato un’offerta da 15 milioni di euro per il centravanti iraniano. Oltre ai 15 milioni il Milan avrebbe aggiunto anche altri 3 milioni di bonus. Una proposta lontana da quella che è la richiesta portoghese. Il Porto infatti nelle ultime settimane chiedeva 30 milioni di euro per il giocatore: possibile però che i ‘Dragoes’ possano abbassare le proprie pretese, visto che il rischio di perdere il giocatore a zero c’è. Taremi inoltre sarebbe felice di cogliere l’opportunità italiana. Ormai alla fine del mercato manca sempre meno, ma il nome di Taremi resta più vivo e caldo che mai in orbita rossonera.

