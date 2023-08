Non convocato: cessione vicina? Non proprio: si attende una mossa

La Fiorentina sta preparando la sfida di campionato contro il Lecce ma deve anche pensare ad una spinosa situazione di mercato

Una stagione iniziata tra alti e bassi quella della Fiorentina; i viola sono partiti benissimo in campionato con la netta vittoria, per quattro a uno, sul campo del Genoa ma hanno subito un brusco stop nell’andata dei playoff di Conference League. I ragazzi di Italiano, infatti, sono stati sconfitti uno a zero dal Rapid Vienna e ora sono chiamati a rimontare (davanti al proprio pubblico) se vogliono accedere alla fase a gironi della competizione e iniziare il cammino verso la finale.

Da una parte il campo con la preparazione alla gara contro il Lecce, la seconda di campionato, dall’altra il mercato con la questione Amrabat che sta tenendo la Fiorentina in attesa. Il giocatore non è stato convocato dal club per la partita di campionato; il motivo sembra essere la volontà del centrocampista di aspettare, fino alla fine del mercato, il Manchester United.

Il club inglese, in questa sessione di mercato, ha già fatto spesa in Serie A prendendo Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta; potrebbe esserci un terzo investimento da parte dei Red Devils per andare a rinforzare, ulteriormente, una rosa che deve obbligatoriamente vivere una stagione da protagonista.

Amrabat aspetta lo United: nessun offerta da parte dei Red Devils

Il mondiale disputato in Qatar con il suo Marocco ha inevitabilmente alzato il valore del giocatore; abile dal punto di vista tecnico, buona visione di gioco e grande personalità. Amrabat, con le sue caratteristiche, potrebbe dare una grande mano al centrocampo del Manchester United. Al momento, però, la Fiorentina non ha ricevuto offerte ufficiali per il classe 1996.

I Red Devils, prima di affondare il colpo per Amrabat, devono cedere; alla fine del mercato non manca molto e la sensazione è che questa vicenda si risolverà solamente negli ultimissimi giorni. La Fiorentina, in questa sessione di mercato, si è tutelata andando a prendere Athur.

Prima il Lecce e poi l’ultimo sprint di un calciomercato che, in casa Fiorentina, potrebbe portare l’ultimo scossone; Amrabat vuole il Manchester United ed è disposto ad aspettare il club inglese fino all’ultimo giorno disponibile. La trattativa, però, non è così semplice con il giocatore che potrebbe anche restare a Firenze; non ci resta che aspettare per capire il futuro del centrocampista.

