Chiesa, affare fatto: accordo raggiunto da Giuntoli

Il futuro di Federico Chiesa sembra essere ormai definito: patto con Cristiano Giuntoli e Juventus soddisfatta

Sono bastati due minuti alla Juventus per trovare il primo gol ufficiale della nuova stagione e la firma è quella prestigiosa di Federico Chiesa: un segno del destino, un preludio a quello che verrà.

Il figlio d’arte, con l’addio di Angel Di Maria in estate e con le condizioni incerte di Paul Pogba, è il giocatore di maggior classe presente nella rosa di Massimiliano Allegri e uno degli idoli dei tifosi bianconeri. Eppure, in questa finestra di mercato, Chiesa è stato uno dei papabili per la cessione e il suo contratto con la Juventus andrà in scadenza nel 2025: il tempo per il rinnovo di contratto sta per scoccare. Cristiano Giuntoli avrebbe già strappato una promessa al numero ‘7’ bianconero.

Patto tra la Juve e Chiesa: niente addio a zero e rinnovo in vista

Nelle prossime settimane bisognerà monitorare con grande attenzione quello che succederà intorno a Federico Chiesa, accostato al Liverpool nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe stretto un patto con Federico Chiesa: il giocatore non lascerà la Juventus a parametro zero e a breve inizieranno le trattative per il rinnovo di contratto. Tutto questo, sempre che non dovesse arrivare un’offerta last minute irrinunciabile e, ai tempi dell’Arabia Saudita, non si può ancora escludere.

Giuntoli è in ottimi rapporti con l’entourage del figlio d’arte e ha già incassato la promessa che l’addio a zero non sarà un’opzione da prendere in considerazione. Dopo la chiusura del mercato, la Vecchia Signora si metterà al lavoro per diversi rinnovi di contratto (tra cui, quello di Daniele Rugani come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it) e il fascicolo di Federico Chiesa è in cima alla lista.