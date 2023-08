Sostituto choc e via libera Inter: ecco Pavard

L’Inter si avvicina sempre di più a Benjamin Pavard: il Bayern Monaco sta pensando a un sostituto a sorpresa

Benjamin Pavard è il nome che sta agitando il sonno dei tifosi dell’Inter e, c’è da credere, anche di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino aspetta con ansia un grande rinforzo in difesa e, a meno di clamorose sorprese, sarà proprio il francese del Bayern Monaco. Come vi abbiamo raccontato in queste ore, l’accordo è già definito sia con i bavaresi che con il calciatore e non è in dubbio né in pericolo. I tedeschi vorrebbero però prima chiudere per il sostituto, ma in ogni caso Marotta non ha dato ultimatum anche se ovviamente non può aspettare in eterno.

Pavard vuole l’Inter, ma il Bayern Monaco al momento non ha chiuso per nessun calciatore al suo posto ed è l’unica cosa che blocca l’arrivo del giocatore a Milano. Anche perché nel frattempo è andato via Stanisic, in prestito al Bayer Leverkusen. Così continuano a circolare tantissimi nomi, anche di giocatori in orbita Inter.

Ad esempio, come riporta l’edizione tedesca di ‘Sky Sport’, Trevoh Chalobah è un altro dei candidati per la difesa del Bayern. Si è discusso anche internamente del suo profilo come sostituto di Pavard, può fare senza dubbio al lsuo caso.

Anche perché Tuchel – che oggi, in conferenza stampa, ha ribadito la necessità di un rimpiazzo: “Pavard ha chiesto il trasferimento, ma lo apprezziamo molto. Ci vuole un sostituto. La richiesta mi è arrivata molto tardi e la cosa mi ha sorpreso un po’. Dobbiamo pensare agli interessi del nostro club – è un suo grande estimatore, avendo lavorato insieme anche al Chelsea.

Una trattativa che però viene bollata come ‘molto difficile’ da concretizzare. Ma la svolta per lo sbarco di Pavard a Milano potrebbe arrivare a prescindere da tutto e l’indiscrezione arrivata dalla Germania.

Pavard all’Inter, Tuchel sblocca tutto: il sostitito dal Bayern Monaco

Il Bayern Monaco sta cercando il sostituto di Pavard, sta scandagliando e osservando il mercato. Di nomi ne circolano tantissimi, da Klostermann a Bella-Kotchap, Kehrer, Tete e ancora Geertruida.

Ma, secondo la ‘Bild’, a sbloccare tutto può essere Konrad Laimer. Il giocatore ex Lipsia è già nella rosa del Bayern Monaco, ma la sua duttilità può favorire anche l’Inter. Il motivo è presto spiegato, perché Tuchel starebbe pensando di schierare il centrocampista austriaco anche come terzino destro in caso di emergenza. Un ruolo che ha già ricoperto proprio nel club della Red Bull, anche se non per molte partite. Ma il Bayern non è escluso che – in caso non dovessero arrivare altri difensori al posto di Pavard – decida di puntare su Laimer che gode di grandissima stima sia da parte dell’allenatore che della dirigenza. In questo modo Mazraoui giocherebbe in ogni caso titolare contro squadre più abbordabili, ma quando si tratterà di affrontare formazioni più forti e soprattutto offfensive, allora Tuchel potrebbe scegliere di cambiare posizione a Laimer. Questo vuol dire che l’arrivo di Pavard all’Inter accadrebbe a prescindere dal mercato in entrata del Bayern. Se i bavaresi si convinceranno di questo, allora il francese potrà viaggiare subito verso Milano.