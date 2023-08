“Pavard vuole solo l’Inter” e che attacco a Lukaku

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e la trattativa Pavard-Inter non è ancora finita anche se il giocatore vuole solo i nerazzurri

Siamo alle battute finali di una sessione estiva di mercato che rischia di regalare i colpi migliori in questi ultimi giorni; tra le squadre con l’obiettivo di rinforzarsi troviamo, senza ombra di dubbio, l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo difensore per andare a completare un reparto che ha perso Skriniar passato al PSG. L’obiettivo numero uno è Pavard del Bayern Monaco.

Il difensore gradisce la destinazione e i due club hanno trovato l’accordo per portare il francese alla corte di Simone Inzaghi. La trattativa non è ancora arrivata a dama considerando le difficoltà del club tedesco di arrivare ad un sostituto; il Bayern Monaco, infatti, prima di lasciar partire il classe 1996 vuole la certezza di avere in mano un difensore da regalare a Tuchel. L’Inter ì, però, non ha nessuna intenzione di aspettare in eterno anche perché avrebbero bisogno di tempo per andare su un’alternativa.

In merito alla vicenda è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin; il giornalista di Libero ha sottolineato “L’accordo è sulla base di 30 milioni più 2 di bonus ma Tuchel senza un calciatore adatto vuole tenerselo“. Una situazione, dunque, non semplice considerando la volontà, da una parte del tecnico del Bayern e dall’altra deli nerazzurri. Al momento, come confermato dallo stesso Biasin, “La trattativa è bloccata“. Sarà un weekend decisivo per provare a chiudere l’operazione di mercato.

Biasin, duro attacco a Lukaku “Coerente nell’incoerenza”

Non solo l’argomento Pavard; Biasin, infatti, ha parlato anche di Lukaku; l’attaccante belga è tornato prepotentemente al centro del mercato con il forte interesse della Roma che sta provando a chiudere un colpo in grado di cambiare, completamente, le ambizioni dei giallorossi in questa stagione.

Biasin, come detto, ha voluto dire la sua sulla situazione Lukaku e non ha risparmiato l’attaccante belga. “Coerente nell’incoerenza“. Parole forti che fanno riferimento all’estate a dir poco travagliata del giocatore. Lukaku sembrava essere ad un passo dal tornare all’Inter prima di avvicinarsi alla Juventus. Il giocatore, però, è ancora al Chelsea dove però non ha futuro e i giallorossi sembrano essere sempre più vicini al giocatore.

In riferimento ad un possibile trasferimento di Lukaku nella capitale Biasin ha sottolineato “Se sta bene garantisce venti gol a stagione“. Il belga, nell’anno con Conte, è stato a dir poco devastante dal punto di vista realizzativo. Alla Roma risolverebbe un problema, quello del gol, che l’anno scorso ha creato non pochi problemi.