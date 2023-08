Mourinho sconsolato, l’infortunio è ufficiale: “Non è una sorpresa”

Lo Special One ha annunciato in conferenza stampa che il calciatore non sarà presente nella trasferta di Verona

Giornata di vigilia in casa Roma in vista dell’appuntamento di domani sera contro il Verona. Dopo l’esordio amaro di settimana scorsa a causa del pareggio ottenuto contro la Salernitana, la formazione di José Mourinho va subito a caccia del riscatto alla ricerca dei primi tre punti della stagione in campionato.

Lo Special One, che nelle prossime ore accoglierà ufficialmente Azmoun come nuovo rinforzo per il reparto avanzato, potrebbe ricevere dalla società un regalo a sorpresa. Dopo l’apertura del Chelsea al prestito, la Roma ha ripreso a lavorare sotto traccia per portare Romelu Lukaku nella Capitale. Una trattativa che si è riscaldata nelle ultime ore, ma della quale Mourinho ha preferito non parlare questo pomeriggio a Trigoria.

Ad ogni modo, nella conferenza alla vigilia di Verona-Roma, il tecnico portoghese ha ammesso che entro la prossima settimana arriverà un nuovo centravanti, oltre ad Azmoun. Per quanto riguarda le ultime dal campo, invece, non vi sono buone notizie. Mourinho, infatti, ha annunciato ufficialmente l’assenza di uno dei nuovi arrivati.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso: “Domani non avremo Renato Sanches che ha avuto un problema. Non è una sorpresa che Renato Sanches non ci sia domani. Ma se lui gioca senza infortuni è titolare al PSG, non viene a Roma in prestito. Renato Sanches con la storia clinica che ha, spingerlo per recuperarlo troppo presto non è la direzione giusta, penso tornerà dopo la sosta per recuperare da un piccolo infortunio muscolare”.