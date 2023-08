Azmoun è arrivato a Ciampino: la reazione dei tifosi e il primo ‘Forza Roma’ | VIDEO CM.IT

Sardar Azmoun è arrivato nella capitale, accolto da circa venticinque tifosi: l’iraniano è il nuovo attaccante della Roma in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen

Alla fine arriva Azmoun. Dopo una lunga caccia, tante trattative non andate a buone fine, stasera a Ciampino è sbarcato l’attaccante iraniano in arrivo dal Bayer Leverkusen. Prestito con diritto di riscatto, le cifre dovrebbero aggirarsi sui 12 milioni. Domani svolgerà le consuete visite mediche.

Un giocatore che non era sicuramente quello che i tifosi si aspettavano, così come Mourinho che comunque ha già fatto capire in passato di apprezzare il giocatore. Azmoun è arrivato intorno alle 20.40 con un volo privato da Colonia, con diversi sostenitori romanisti – circa venticinque – che comunque lo ha accolto a Ciampino. E lui, in mezzo a tanti selfie, ha risposto col primo ‘Forza Roma’. Sorridente, felice di essere in una squadra che era nel suo destino dopo i sondaggi di due anni fa prima di andare al Bayer Leverkusen. Non è al top della forma, sta rientrando da un infortunio al polpaccio e non ha minuti nelle gambe. L’incognita è sulle condizioni fisiche, Mourinho vorrebbe averlo al più presto. Non ci sarà a Verona, difficile anche averlo col Milan. La Roma, da quello che filtra, vorrebbe provare a portare a Trigoria un altro attaccante, magari con caratteristiche più fisiche. Alla Zapata, per intenderci. Il sogno dei tifosi è Lukaku, ad ora è solo una suggestione.