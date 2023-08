“Lukaku sposta tanto gli equilibri” e poi il soprannome per il belga

L’estate di Lukaku potrebbe concludersi con il ritorno in Serie A visto il forte interesse dalla parte della Roma

Sono stati mesi decisamente complicati per Lukaku; l’attaccante belga sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter ma l’inserimento della Juventus ha mandato su tutte le furie i nerazzurri che hanno deciso di chiudere le porte al centravanti classe 1993. Considerando il desiderio di restare in Europa (rifiutando la destinazione Arabia) e il fatto di essere fuori dal progetto Chelsea, il rischio era di restare fermo per tutta la stagione.

In questa fase di stallo si è inserita prepotentemente la Roma con la società che vuole regalare a Mourinho un centravanti in grado di cambiare le prospettive dei giallorossi. La trattativa procede spedita con la squadra capitolina pronta ad abbracciare il centravanti belga. E’ chiaro che il suo arrivo cambierebbe e non poco la stagione della Roma; lo scorso anno il problema del gol è stata piuttosto serio e, nonostante il buonissimo inizio di Belotti (doppietta all’esordio contro la Salernitana), la Roma ha bisogno di un altro centravanti.

Sulla questione Lukaku è intervenuto, ai microfoni di Tvplay, Sandro Tovalieri; l’ex giocatore di Roma, Atalanta e Cagliari ha sottolineato “E’ un centravanti forte, ci possiamo divertire con Dybala“. Le qualità del belga sono note: attaccante forte fisicamente, bravo nel proteggere la palla e nel far salire la squadra. Le sue caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con il tipo di gioco proposto da Mourinho da quando è a Roma. In coppia con Dybala potrebbe fare molto bene come quando giocava, all’Inter, insieme a Lautaro. Sempre Tovalieri “Sposta gli equilibri” e la Roma si augura proprio questo, di avere un giocatore capace di stravolgere il campionato.

Lukaku-Roma: ecco il possibile soprannome del centravanti belga

Dybala-Lukaku, qualora il trasferimento del belga si ufficializzasse, sarebbe una delle coppie offensive più forti del campionato. Lo scorso anno l’argentino ha trascinato la Roma e, insieme all’ex Inter, i numeri realizzativi potrebbero essere veramente importanti. A tal proposito ha voluto dire la sua Tovalieri “I due possono realizzare trenta o più gol“. Numeri importanti ma che si sposano benissimo con le caratteristiche dell’argentino e del belga.

Lukaku non ha ancora firmato per la Roma ma l’entusiasmo in città è alle stelle con il giocatore che ha già un soprannome. Sempre Tovalieri ha sottolineato “Il suo soprannome sarà il cobra, è un cecchino in area di rigore“. I numeri realizzativi di Lukaku sono importanti e un giocatore come lui andrebbe a cambiare, e non di poco, il reparto offensivo a disposizione di Mourinho.