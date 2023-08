Lukaku bollente: la Roma avanza, Juve prigioniera

La trattativa Lukaku scalda i tifosi della Roma, con i Friedkin che stanno provando il colpaccio ma non è l’unica pista

Romelu Lukaku. Un nome che ha agitato il mercato di tutte le big della Serie A nelle ultime settimane, che ha occupato ininterrottamente le cronache e i rumors di tutta quanta la sessione estiva. Ora per il belga si è aperta prepotentemente la pista che porta alla Roma, su – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – lavorano sottotraccia i Friedkin. Con un assistman come Radja Nainggolan, che nei giorni scorsi ha parlato con lo stesso Big Rom.

E c’è da credere che stia provando a spingerlo verso Trigoria, visto il legame fortissimo del Ninja con i colori giallorossi. L’unica chance per vedere Lukaku all’Olimpico era quella dell’apertura da parte del Chelsea al prestito e così sta effettivamente andando. Anche perché la Roma non dispone delle risorse per acquistarlo a titolo definitivo o garantire un obbligo di riscatto a certe cifre. Dopo il naufragio della trattativa con l’Inter, il rifiuto all’Arabia Saudita nonostante l’offerta monstre, e lo stallo con la Juve, le alternative per il giocatore si sono ridotte all’osso. Fino a qualche ora fa sembravano esserci ormai solo la Saudi Pro League o una permanenza forzata al Chelsea con tribune e panchine fino a gennaio, almeno. Invece la Roma, dopo l’arrivo di Azmoun di ieri, sta provando il colpaccio in prestito per regalare a Mourinho il top che poteva desiderare. Ma non c’è ancora niente di chiuso.

Lukaku-Roma pista calda: cosa succede con le altre italiane

Come riporta Nizaar Kinsella sull’Evening Standard, i giallorossi stanno preparando l’offerta di prestito al Chelsea ma a monitorare la situazione ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri sono a caccia di una punta per chiudere in bellezza il mercato estivo. Moncada e Furlani stanno osservando la situazione, si sono mossi per Ekitike e Taremi, ma in questo momento – a quanto ci risulta – l’opzione più verosimile è quella che porta a Luka Jovic. Il serbo è in uscita dalla Fiorentina, non scalda particolarmente la dirigenza ma viste le difficoltà per arrivare a Ekitike è diventato un candidato forte.

Per questo ad ora la Roma è comunque la pista più calda per Lukaku, che è stato già allenato da Mourinho ai tempi del Manchester United (33 gol in 76 partite). Il Chelsea, però, scrive il tabloid inglese, vorrebbe una somma importante per il prestito oneroso oltre a una parte importante dell’ingaggio da 325mila sterline a settimana (circa 380mila euro) – che dovrebbe essere coperta dai giallorossi. I Friedkin ad ora hanno scavalcato la Juventus, che resta ancorata alla cessione di Vlahovic per il quale ha chiesto 80 milioni di euro ed è condizionato comunque da uno stipendio molto alto. I Blues avrebbero quindi rifiutato lo scambio con Lukaku, dal momento che il belga ha detto no all’Al-Hilal, che poi ha preso Mitrovic. I Blues sperano che arrivino altre proposte dall’Arabia Saudita in questi ultimi giorni di mercato, in grado di garantire subito i soldi della cessione a titolo definitivo. Lì la finestra di trasferimenti in entrata chiude il 20 settembre.