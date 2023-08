Alla Juve insieme a Lukaku: doppio colpo per Allegri

L’attaccante belga continua a rimanere nei pensieri del club bianconero nonostante le note difficoltà

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, la tanto attesa scintilla tra Romelu Lukaku e la Juventus non si è ancora accesa. La trattativa, dopo uno scatto iniziale dei bianconeri sulla spinta di Massimiliano Allegri, non è mai realmente decollata con il Chelsea.

La resistenza da parte dei tifosi nei confronti del centravanti belga e la voglia di rimanere palesata da Dusan Vlahovic in più occasioni in questo inizio di stagione, ha portato ad un graduale allontanamento dall’ex interista. Ad oggi, infatti, rimangono basse le possibilità secondo cui Lukaku possa realmente trasferirsi alla Juventus nell’ultima settimana a disposizione di calciomercato, nonostante il totale gradimento di Allegri sotto il profilo tecnico sia stato espresso da tempo.

Oltre ai bianconeri, in Italia il belga è stato poi accostato sia al Milan – alla ricerca di un vice Giroud – ma anche alla Roma. Il club giallorosso, dopo la delusione per il mancato approdo di Duvan Zapata nella Capitale, con un blitz a sorpresa nelle scorse ore hanno accelerato per Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano potrebbe dunque essere il rinforzo tanto atteso da José Mourinho per il reparto avanzato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juve, Lukaku e non solo: ecco il doppio colpo

Giunti nell’ultima settimana di calciomercato, in occasione dell’ultimo sondaggio abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo last minute servirebbe di più alla Juve in ottica scudetto.

Insieme a Romelu Lukaku, il più votato con il 33,6% dei voti ricevuti su Twitter è stato il giovanissimo Khephren Thuram. Il centrocampista francese, fratello di Marcus, è un obiettivo concreto sia della Juventus ma anche della stessa Inter. Secondo i tifosi bianconeri, quindi, la squadra di Allegri avrebbe bisogno non solo di un attaccante del valore di Lukaku, ma anche di un centrocampista con caratteristiche ben delineate come quelle del francese. Bocciato, invece, il ritorno di Morata che si è fermato al terzo posto con il 18,2%, davanti a Lazar Samardzic dell’Udinese con il 14,5%.