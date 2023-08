“Maxi offerta per Chiesa”: colpo di scena Juventus, trovato già il sostituto

Colpo di scena Juventus, annuncio su Chiesa: il club bianconero ha già trovato il sostituto

Dopo una stagione tormentata, Federico Chiesa ha approcciato la nuova annata nella maniera giusta: gol all’esordio ad Udine che ha aperto le marcature nella netta vittoria della Juventus contro i friulani.

Il futuro del giocatore italiano però, non sembra essere così chiaro e definito. La Juventus infatti per il proprio attacco sta pensando a nuovi innesti. Lukaku è lontano e su di lui spunta la Roma, anche se non c”è alcuna trattativa, Berardi piace, ma è stato tolto dal mercato dal Sassuolo, mentre il nome più caldo sembra essere quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è stato accostato a diversi club italiani, ma è rimasto all’Atletico Madrid. Ora però l’ipotesi di un ritorno a Torino, per la terza volta, sembra farsi più concreta e il suo ritorno potrebbe essere legato a Federico Chiesa.

Juve, possibile una maxi offerta per Chiesa: Morata per sostituirlo

Ne è convinto il giornalista Giovanni Albanese, che ha sottolineato come per il classe 1997 possa arrivare una grossa offerta.

“C’è ancora la possibilità che possa arrivare una grossa offerta per Chiesa, credo che per questo motivo la Juventus si sia mossa per Morata negli ultimi giorni” sottolinea Albanese. Morata tornerebbe volentieri in bianconero: Torino è per lui ambiente di casa e ha un ingaggio di 6 milioni di euro. “In caso di addio di Chiesa, la Juventus potrebbe andare su Morata. Lo spagnolo potrebbe anche prendere il posto di un centravanti come Vlahovic, ma al momento il club bianconero lo considera maggiormente come il sostituto di una seconda punta” afferma Albanese. Morata intanto sarebbe già stato bloccato, ma non c’è solo Chiesa tra i possibili partenti. Va infatti sottolineato che pure Moise Kean potrebbe salutare Torino. Sull’attaccante nato a Vercelli, che ha saltato l’esordio in campionato per via di un infortunio, c’è l’interesse della Premier League e in particolare del Fulham.