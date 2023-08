Staffetta confermata, l’Inter rivoluziona l’attacco: doppia chiusura imminente

Calciomercato Inter, le mosse dei nerazzurri e il nuovo restyling offensivo: via Correa, il ritorno è sempre più vicino

Dopo aver praticamente definito l’operazione Pavard, per il quale si aspetta solo l’ultimo via libera dal Bayern Monaco, l’Inter si sta concentrando sulle mosse per puntellare l’attacco. Sotto questo punto di vista, emergono dettagli importanti.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata l’accelerata decisiva per il trasferimento di Correa al Marsiglia. ‘El Tucu’, ormai ai margini del progetto, è sempre più vicino a chiudere l’esperienza in nerazzurro. Il Marsiglia, infatti, è in procinto di perfezionare l’operazione con l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Come ampiamente anticipato da calciomercato.it, l’addio di Correa spalanca ora le porte al clamoroso ritorno di Alexis Sanchez.

Il cileno, che ha messo in stand-by le altre ipotesi dopo aver raggiunto un’intesa di massima con l’Inter, è pronto a ritornare sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Calciomercato.it vi ha svelato già il 3 agosto come l’opzione Sanchez-back fosse un’opzione assolutamente concreta. Sarà il cileno a completare un reparto praticamente rivoluzionato quest’estate con gli addii di Lukaku e Dzeko e quello ormai in dirittura d’arrivo di Correa. Sanchez, dunque, si giocherà il posto con Thuram, Lukaku ed Arnautovic e proverà ad offrire un ventaglio di alternative importante a Simone Inzaghi. Porte girevoli in casa Inter: Correa out, Sanchez in. La doppia fumata bianca è ormai imminente e potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.