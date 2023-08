Scartati dai mister e fuori progetto: da Origi a Jovic, i top esuberi di Serie A

Da Divock Origi a Luka Jovic, gli esuberi top della Serie A pronti a lasciare i rispettivi club in questo rush finale di calciomercato.

Ultimi giorni di calciomercato e tanti rebus da risolvere. Le squadre di Serie A ora entrano nel vivo delle trattative, che diverranno sempre più frenetiche ed imprevedibili.

In queste ore si decidono i destini dei calciatori, con esclusioni o convocazioni un po’ a sorpresa. E’ il caso di Divock Origi, attaccante del Milan acquistato l’anno scorso a parametro zero, dopo diversi anni trascorsi al Liverpool. Klopp lo raccomandava, incensando l’atleta per la sua professionalità.

A livello tecnico, però, ha dato ben poco alla squadra e non è mai riuscito a prendersi la scena. Un po’ come De Ketelaere, se non addirittura peggio. Certo, il giovane belga attualmente all’Atalanta ha chiuso la passata stagione con 0 marcature, a differenza di Origi che invece ne ha messe a segno 2. Il risultato però non cambia. Divock è stato escluso dalla lista dei convocati per il match della 1a giornata contro il Bologna ed è destinato a lasciare Milano nelle prossime ore: su di lui lo Sheffield United.

Jovic e i suoi fratelli: tutti gli esuberi di Serie A

Origi però non è l’unico. Nel Milan, in uscita, ci sono anche Saelemaekers, oltre a Caldara e Ballo-Touré. Più in generale, tra gli esuberi top della Serie A figura anche Luka Jovic, convocato per la prima giornata di campionato, ma non schierato.

Italiano, però, ha lasciato il serbo anche fuori dalla lista UEFA per i playoff di Conference League contro il Rapid Wien. Il centravanti della Fiorentina è stato offerto anche al Milan.

Origi, Jovic e anche Lozano e Correa, oramai prossimi all’addio dalle rispettive squadre. Il messicano campione d’Italia in carica è in scadenza di contratto e ha ancora qualche giorno per portare al Napoli un’offerta concreta e soddisfacente. In caso di addio, il club ha già pronto il sostituto: come raccolto da Calciomercato.it, Lindström è l’obiettivo principale di Garcia.

Per quanto riguarda Correa, invece, è lo stesso Marotta che ha confermato ai canali della Lega Serie A che il giocatore vuole giocare di più. Non è stato schierato nella vittoria contro il Monza, dunque l’Inter sta cercando di piazzarlo, magari al Torino di Juric.

Non bisogna dimenticare di Moise Kean, non convocato contro l’Udinese per un infortunio da smaltire. Ma l’attaccante bianconero ha degli estimatori all’estero e potrebbe essere ceduto a titolo definitivo proprio in questi ultimi giorni di mercato. E’ una pedina di scambio importante che la Juve può utilizzare per liberare uno slot e alleggerire il monte ingaggi. In casa Juve, altro esubero di lusso è Leonardo Bonucci. Il difensore è praticamente ad un passo dall’addio ed è considerato fuori progetto.