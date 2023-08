Nuovo attaccante per Pioli: sì con lo scambio

Il Milan cerca il decimo colpo e lavora per regalare un altro attaccante a Pioli: spunta lo scambio che accontenta i rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un altro acquisto per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Stanno per diventare nove i rinforzi messi a disposizione dell’allenatore rossonero con l’arrivo ormai imminente di Pellegrini.

Furlani e Moncada però non si vogliono fermare qui e vanno a caccia di un attaccante centrale che consenta a Giroud di rifiatare e ad Okafor di crescere con tranquillità. Di profili nelle ultime settimane sono stati accostati tanti, non ultimo quel Romelu Lukaku che, stando a ‘sportmediaset.it’, è stato nuovamente proposto alla dirigenza milanista.

Ma sono due i nomi sui quali si starebbe concentrando maggiormente il Milan ed entrambi giocano attualmente in Bundesliga. Il primo è quello di Azmoun, in uscita dal Bayer Leverkusen, calciatore dal prezzo abbordabile. L’altro è Niclas Fullkrug, 30 anni, centravanti del Werder Brema. Ed è proprio per il tedesco che potrebbe nascere l’idea di scambio.

Calciomercato Milan, scambio Fullkrug-Ballo Touré

Interessato al centravanti della Nazionale tedesca, infatti, il Milan potrebbe approfittare della volontà del Werder Brema di portare in Germania Ballo Touré.

Da tempo i tedeschi sono alla ricerca del calciatore franco-senegalese e questo potrebbe agevolare i rossoneri nella trattativa per arrivare a Fullkrug. Uno scambio per ridurre la valutazione di venti milioni di euro per un calciatore che da due stagioni va in gol con grande continuità, avendo raggiunto sempre la doppia cifra.