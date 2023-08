L’Inter incontra Raiola: accelerata (quasi) decisiva | CM.IT

Summit nella sede nerazzurra tra la dirigenza dell’Inter ed Enzo Raiola: ecco di chi si è parlato

Dopo Lazaro, accasatosi al Torino, l’Inter sta cercando di piazzare anche Agoumé e Salcedo tra gli esuberi della rosa di Simone Inzaghi.

Oltre al centrocampista francese, ci sono sirene spagnole anche per l’attaccante classe 2001 come raccolto da Calciomercato.it. Oggi dopo pranzo Enzo Raiola, agente del giocatore, ha incontrato in sede la dirigenza nerazzurra per fare il punto della situazione sul proprio assistito. Salcedo ha un paio di offerte sul tavolo, in particolare quella dell’Eldense, formazione della seconda serie spagnola. La trattativa è a buon punto e nei prossimi giorni può essere definitiva attraverso un prestito con diritto di riscatto. Salcedo la scorsa stagione ha indossato le maglie di Genoa e Bari in Serie B, realizzando 4 reti in 23 presenze complessive.