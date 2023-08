Un colpo dopo l’altro in Serie A: tutti i nomi della lista, uno è da Scudetto

Sono giorni intensi per una squadra di Serie A che si prepara a una serie di colpi di mercato per rinforzare la propria rosa

Il campionato di Serie A è iniziato ma le squadre non sono ancora complete; si sta giocando, infatti, con il mercato aperto e questo rappresenta un problema per alcuni club. Non tutti, infatti, hanno la rosa al competo e devono (per forza di cose) accelerare le trattative per farsi trovare al meglio della condizione in modo da lottare per i vari obiettivi.

Tra le squadre che devono essere protagoniste in questi ultimi giorni di mercato troviamo, senza ombra di dubbio, le neopromosse; tre club che hanno assolutamente bisogno di andare a rinforzare le proprie rose per avere una maggiore chance di raggiungere la salvezza. Chi deve rinforzarsi in maniera importante è il Frosinone come sottolineato dallo stesso Guido Angelozzi, direttore sportivo del club.

La rosa ha bisogno di 5/6 innesti per alzare il livello qualitativo della rosa e permettere a Di Francesco di avere una rosa che possa essere il più completa possibile. La prima partita del club neopromosso non è andata come ci si aspettava anche se vincere contro il Napoli campione d’Italia era impresa per nulla semplice. Dopo un buon inizio, con il gol del vantaggio, è venuta fuori la qualità dei partenopei.

La sconfitta con il Napoli è comprensibile ma i novanta minuti hanno messo in mostra le lacune di una squadra che necessità, per forza di cose, di rinforzi se vuole lottare per la salvezza. Saranno dunque giorni intensi con la società impegnata a regalare a Di Francesco una serie di elementi di assoluta qualità.

Frosinone, servono sei colpi: da Cheddira a Kaio Jorge

Un club come il Frosinone ha bisogno di gol; il reparto offensivo, dunque, deve essere rinforzato e il primo colpo è stato già ufficializzato. Parliamo di Cheddira, in arrivo dal Napoli (che lo ha prelevato dal Bari) e che può dare una mano importante a livello realizzativo.

In avanti suggestione Kaio Jorge con la trattativa che può concretizzarsi nei prossimi giorni; il giocatore, alla Juventus, avrebbe poco spazio mentre al Frosinone potrebbe giocare con continuità e dare una grande dimostrazione delle proprie qualità. Giocatore tecnico che, alla corte di Di Francesco, può fare molto bene.

Sempre dalla Juventus potrebbe arrivare Soule, esterno destro in grado di agire anche da mezzala; trattativa più complessa ma il Frosinone ci proverà fino alla fine. Giocatore tecnico, duttile tatticamente e che farebbe fare, senza ombra di dubbio, un salto di qualità importante alla squadra.

Il Frosinone, però, ha bisogno di rinforzi anche in mezzo al campo; occhio a Gaetano del Napoli su cui, però, troviamo anche l’interesse dell’Empoli. Possibile duello di mercato per un giocatore che, con i partenopei, avrà poco spazio ed è molto probabile che possa cambiare squadra in questa sessione di mercato.

Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo occhio a Zerbin, giocatore del Napoli e che potrebbe lasciare il club partenopeo per trovare maggiore continuità di rendimento. Tatticamente è in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo e, per un tecnico come Di Francesco, è una cosa che non può non essere considerata.

Chiudiamo con Okoli; il Frosinone, per salvarsi, ha bisogno di rinforzare anche la fase difensiva specialmente con un tecnico come Di Francesco che ha una predilezione per il gioco offensivo.

Il nome individuato è quello di Okoli, difensore dell’Atalanta e che potrebbe trasferirsi al Frosinone per mettere in mostra le sue qualità. Giorni di mercato intensi per il club neopromosso; obiettivo dare una serie di rinforzi al tecnico.