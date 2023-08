Lukaku infiamma, il tradimento è servito: “Voglio vederlo con quella maglia”

Romelu Lukaku rimane al momento al Chelsea e fuori dai progetti di Pochettino: il centravanti belga spinge per il ritorno in Serie A

I rumors su un possibile ritorno all’ombra della Madonnina di Romelu Lukaku, questa volta sfonda Milan, stanno infiammando i tifosi rossoneri. Pioli ha chiesto un’altra punta per completare il proprio reparto offensivo, con i rossoneri che potrebbero fare un nuovo tentativo dopo i sondaggi di inizio estate per ‘Big Rom’.

La Juventus potrebbe non affondare più il colpo, così il centravanti belga resta bloccato al momento e fuori rosa al Chelsea. L’ex Inter vuole tornare in Italia e si è promesso ai bianconeri, ma senza l’accordo con i ‘Blues’ per Vlahovic l’affare non andrebbe in porto. Ecco così che rispunta la pista Milan per Lukaku, che ha rifiutato inoltre le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita pur di ritornare in Serie A. L’operazione con il ‘Diavolo’ resterebbe comunque complicata per la formula (il Chelsea vuole l’obbligo, i rossoneri inserirebbero invece solo il diritto di riscatto), oltre all’oneroso ingaggio del bomber belga che all’Inter percepiva uno stipendio da quasi 12 milioni lordi a stagione. Intanto i sostenitori milanisti si dividono su Twitter sull’eventuale arrivo di Lukaku alla corte di Pioli.

