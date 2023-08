“120 milioni in tre anni”: Vlahovic-Lukaku, scelta fatta

Dusan Vlahovic o Romelu Lukaku? Un dualismo che si sta creando intorno alla Juventus viste le note vicende di mercato. Età ma anche pesi economici molto diversi

L’attacco della Juventus potrebbe subire modifiche importanti in questa fase finale di calciomercato. La trattativa per provare ad arrivare all’ex interista Romelu Lukaku continua tenere banco, ed andrà esplorata ulteriormente nei prossimi giorni per provare a trovare una quadra economica col Chelsea.

Intanto i bianconeri monitorano ancora la situazione di Dusan Vlahovic, in gol nell’ultima amichevole e sempre al centro dei rumors, in quanto legato a doppio filo allo stesso Lukaku, per l’affare con i ‘Blues’. Uno scambio potenziale, ancora tutto da limare, che modificherebbe sostanzialmente le strategie della Juventus.

È evidente come i due centravanti abbiano prospettive e carte d’identità molto differenti, così come un peso economico diverso su quello che è il bilancio del club piemontese, che dovrà quindi fare i propri conti nell’ambito di un’operazione che va al di là delle questioni squisitamente di campo.

Juventus, Vlahovic o Lukaku: la differenza economica tra i due

Proprio la differenza di peso a bilancio tra Vlahovic e Lukaku fa pendere l’ago della bilancia verso il belga.

Ad analizzare la situazione ci ha pensato con un tweet il giornalista Fabio Ravezzani, che ha sottolineato: “Vlahovic (con pubalgia) costerà alla Juve tra stipendio e ammortamento circa 120 milioni nei prossimi 3 anni. L’operazione Lukaku 40″.

Il giornalista ha quindi aggiunto: “Ora, si può dire che il belga non vada bene, ma in ogni caso una punta affidabile con scambio di Vlahovic sarebbe essenziale per i conti Juve”.