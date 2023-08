Lukaku con la valigia pronta: è l’ora del rush finale

La telenovela dell’estate riguarda ancora il nome di Romelu Lukaku, centravanti belga a caccia di squadra dopo l’ultima esperienza all’Inter. La situazione tra Juventus e Chelsea

Ad una settimana dall’inizio del campionato il test amichevole contro l’Atalanta è decisivo per misurare la cifra dell’attuale livello della nuova Juventus di Allegri. Una squadra che potrebbe subire qualche modifica dal mercato, a partire dal ruolo del centravanti.

Il profilo di Romelu Lukaku è sempre al centro di un maxi intreccio che vede protagonista anche il Chelsea, proprietario del cartellino del gigante belga che nell’ultima annata ha giocato in prestito all’Inter ottenendo fortune alterne. Si tratta di un attaccante che per caratteristiche ben si sposa con le esigenze tattiche di Allegri, che intanto si gode un Dusan Vlahovic acclamato dal pubblico e che prova a sgomitare.

La sensazione generale è che quello attuale possa solo essere un weekend interlocutorio, di semplice passaggio verso quella che sarà la settimana decisiva per l’affare. Nei prossimi giorni sono attesi i contatti decisivi tra Juventus e Chelsea.

Calciomercato Juventus, mirino ancora su Lukaku: la distanza dal Chelsea

Per andare a concludere un eventuale maxi scambio tra Vlahovic e Lukaku serve un rilancio dei ‘Blues’, perchè i 20 milioni messi sul piatto sicuramente non bastano a convincere la Juventus.

La chiave potrebbe essere rappresentata dai bonus approfittando anche della volontà generale, con il belga che freme per un nuovo ritorno in Serie A. Settimane di lunga attesa finora che non hanno portato al compimento di un affare che sembra arrivato ad una fase cruciale, con Lukaku che di fatto non ha mai modificato la propria posizione. Serve uno sforzo dei londinesi che non hanno neanche assegnato il numero di maglia al belga con la valigia pronta.