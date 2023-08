Udinese-Juventus, UFFICIALE: la decisione di Allegri su Pogba

La Juventus si prepara ad affrontare la prima giornata di campionato a Udine; ecco la decisione di Allegri su Pogba

E’ ricominciata la Serie A e per la Juventus di Allegri ci sarà la sfida, in programma domani, in casa dell’Udinese. I bianconeri vogliono iniziare con il piede giusto una stagione dove l’obiettivo è quello di lottare fino alla fine per il campionato; la squadra vuole sfruttare, al meglio, il fatto di avere una sola partita a settimana dopo la sentenza sull’esclusione dalla prossima Conference League.

La Juve, però, ora vuole pensare al presente e, come detto, alla sfida all’Udinese; una partita dove i bianconeri avranno a disposizione un giocatore che può risultare fondamentale. Allegri, infatti, ha deciso di convocare Pogba con il centrocampista che potrebbe avere dei minuti a disposizione per mettere minuti nelle gambe dopo una stagione, la scorsa, a dir poco travagliata. Ecco i convocati di Allegri per la sfida di Udine.