Sentenza Juventus, la Uefa ha deciso

La Juventus fa i conti con l’ultima sentenza di una stagione giudiziaria da dimenticare: la Uefa ha emesso il suo verdetto

Dopo le sanzioni e il patteggiamento in Italia, per la Juventus è arrivato il giorno del giudizio anche in Europa. La Uefa, infatti, quest’oggi darà la sua sentenza sul caso che ha visto coinvolto il club bianconero.

Dopo i 10 punti di penalizzazione in campionato per il caso plusvalenze e la multa dopo aver patteggiamento nel filone legato alla manovra stipendi, la società piemontese riceverà oggi la sentenza della Federcalcio europea.

Stando alle anticipazioni di ‘gazzetta.it’, non ci saranno sorprese nella sentenza emessa dalla Uefa. Per la Juventus, infatti, si prevede l’esclusione dalla prossima Conference League e una multa non eccessivamente salata.

Juventus fuori dalla Conference: ripescata la Fiorentina

Dovesse essere confermata l’esclusione della Juventus dalla Conference League, la Fiorentina avrebbe accesso alla competizione in quanto classificata in campionato subito dietro ai bianconeri.

Bisognerà però attendere l’ufficialità della sentenza Uefa che potrebbe arrivare a breve: la Juve attende la nuova sanzione, quella che dovrebbe rappresentare il capitolo finale di una vicenda che ha tenuto banco a lungo la scorsa stagione.