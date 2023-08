Pavard tra campo e mercato: la reazione dopo il gol ha fatto il giro del web

Pavard, obiettivo di mercato dell’Inter per la difesa, ha mandato un segnale piuttosto chiaro; la sua reazione non è passata inosservata

Il Bayern Monaco, dopo la sconfitta (pesante) in Supercoppa di Germania dove è stato sconfitto tre a zero dal Lipsia, ha rialzato la testa in campionato. La prima di Bundesliga, infatti, è terminata con un netto quattro a zero contro il malcapitato Werder Brema; un segnale importante considerando i problemi che la squadra aveva manifestato nella finale di Supercoppa. Subito in gol il nuovo attaccante Kane mentre solamente panchina per Pavard.

Sul terzino (può essere impiegato anche come difensore centrale) è forte l’interesse dell’Inter; i nerazzurri hanno bisogno di completare il reparto arretrato e il profilo di Pavard è stato individuato come ideale per dare ad Inzaghi una soluzione in più da utilizzare nel corso della prossima stagione.

La trattativa, nonostante il giocatore abbia il contratto in scadenza nel 2024, non è per nulla semplice. Il Bayern Monaco, infatti, non sembra intenzionato a privarsi (a pochi giorni dalla fine del mercato) del difensore. Una situazione complicata sia per l’Inter che non può aspettare all’infinito e, in caso, deve virare su un altro obiettivo sia per il giocatore che sembra essere decisamente poco coinvolto nel progetto Bayern.

Una testimonianza è arrivata direttamente dall’amichevole che i bavaresi hanno giocato contro la selezione Fanclub ‘Weinbeisser Kaltern. In campo anche Pavard con il difensore che si è tolto la soddisfazione del gol andando a realizzare la rete del momentaneo uno a zero in un match che il Bayern ha vinto con il rotondo punteggio di sei a uno.

Gol a cui non è seguita una particolare esultanza; è vero era una gara amichevole ma l’espressione del volto di Pavard non lascia molti dubbi. Come possiamo vedere da questo video, il giocatore sembra essere tutto che al centro del progetto Bayern.

Pavard, nervi tesi in amichevole: reazione esagerata

Non solo il gol a cui è seguita una reazione che potremmo definire di indifferenza; Pavard ha mostrato segni di insofferenza anche per un altro episodio. A seguito di un duello aereo con un avversario, il francese è apparso molto nervoso come possiamo vedere da questo video

Pavard, abandona ya el Bayern por favor https://t.co/KbcCdov0Ju — Biel 🔴🏍️🏎️ (@bielss93) August 19, 2023

Un gesto abbastanza inequivocabile e che dimostra come il giocatore non sia sereno; probabilmente la testa di Pavard è a Milano, sponda nerazzurra ma al momento la trattativa è ben lontano da andare in porto.

Nel mercato, però, può succedere di tutto e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il difensore potrà sbarcare alla corte di Inzaghi o se dovrà restare al Bayern Monaco fino, almeno, alla prossima sessione invernale.