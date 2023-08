Inter: maxi offerta rifiutata per Pavard, ma c’è l’indizio ufficiale

Benjamin Pavard resta il grande obiettivo dell’Inter per la fascia destra: i nerazzurri non mollano l’esterno francese

Si complica la trattativa per portare Benjamin Pavard all’Inter. I nerazzurri insistono nei dialoghi con il Bayern Monaco che risponde all’ultima offerta partita da Milano.

È la notizia del giorno: l’Inter vuole Benjamin Pavard pere la corsia destra di Simone Inzaghi. Terzino francese classe ’96, ha un contratto in scadenza col Bayern Monaco che però non lo lascerà partire tanto facilmente. Nelle scorse ore, infatti, l’Inter ha formulato una nuova offerta, arrivando a toccare circa 35 milioni di euro, bonus compresi.

Come riportato da Sky Deutschland, la società bavarese continua a rispondere picche, chiedendo 40 milioni di euro più bonus. Rifiutata, dunque, l’ultima offerta dell’Inter che ora potrebbe rilanciare oppure non spingersi oltre, magari con la speranza che il club bavarese riveda le richieste per il giocatore lasciato in panchina per la prima partita di campionato sul campo del Werder Brema in programma questa sera.

Calciomercato Inter, il Bayern rifiuta l’offerta per Pavard

Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’affare Pavard. I dirigenti Marotta e Ausilio dovranno decidere se rilanciare, avvicinandosi alle richieste del Bayern Monaco, oppure no.

Il tempo stringe e l’inizio ormai imminente del campionato potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto il giocatore resta in panchina per la prima giornata di Bundesliga tra Werder Brema e Bayern Monaco.