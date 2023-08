Inzaghi conferma Pavard: “Serve un difensore di livello”. La frecciata a Lukaku

Domani sera l’esordio in campionato dell’Inter contro il Monza: le parole alle vigilia in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter riparte dal Monza ai nastri di partenza della nuova stagione. I nerazzurri campioni d’Europa ospiteranno domani sera a San Siro la squadra di Raffaele Palladino, di fronte a tanti ex che hanno salutato Appiano Gentile per indossare la maglia dei brianzoli.

L’obiettivo è ovviamente lo scudetto e la conquista della seconda stella, oltre a cercare di ripetere l’esaltante cavalcata in Champions League. Simone Inzaghi potrà disporre subito dei nuovi acquisti, anche se l’unico che potrebbe partire dal primo minuto è Thuram in attacco al fianco di capitan Lautaro Martinez. Ad Appiano Gentile tiene sempre banco ovviamente il mercato, con Pavard nome caldo per la difesa. La conferma sul pressing per il difensore francese arriva direttamente da Inzaghi: “Non è l’unico nome, c’è una cerchia ristretta di profili, abbiamo bisogno di un giocatore importante in quel ruolo – svela il tecnico piacentino nella conferenza stampa della vigilia – Con la società ci confrontiamo quotidianamente sul mercato. Ci manca un difensore e dovremo essere bravi a prendere un giocatore importante in quella posizione. Caratteristiche? Deve essere un terzo, ci manca un braccetto destro. C’è qualche profilo sul quale stiamo lavorando e speriamo di poterlo acquistare”.

Inzaghi prosegue sul mercato: “È complicato per tutti, è in atto un grandissimo cambiamento. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, sono partiti giocatori forti ma sono arrivati dei giocatori giovani e di prospettiva, oltre a qualcuno con più esperienza. Lo dirà il campo se saremo più o meno competitivi come l’anno scorso. Abbiamo cambiato tanto per scelta nostra, ma per per scelta di qualche giocatore. Voglio giocare più partite possibili, sarà un percorso lungo e difficile, all’inizio della stagione ho parlato di seconda stella e l’obiettivo è fare il massimo per una società che ha grandi ambizioni come l’Inter. Non mi piace però parlare di griglie e di favorite per lo scudetto“.

Inzaghi e la delusione Lukaku: “Dispiace per come è finita”

Tanti volti nuovi soprattutto in attacco, dove manca ovviamente Romelu Lukaku. Inzaghi torna sull’addio del centravanti belga: “Ho già parlato e lo ringrazio per quello che ci ha dato l’anno scorso, l’avrei rivoluto anche quest’anno. Lui ha scelto in modo diverso e dispiace per come è finita, anche perché era stato riaccolto nel miglior modo possibile dalla famiglia Inter”.

Arnautovic e Thuram cercheranno di non farlo rimpiangere: “Sono due giocatori di grandissima caratura e devono assicurarsi quel numero di gol che ci davano Dzeko e Lukaku. C’è grandissima fiducia in entrambi da parte mia e del club”. Sugli ex Monza Frattesi e Carlos Augusto: “Ci aiuteranno tantissimo, sono due ottimi calciatori. Frattesi è una mezzala moderna, Carlos invece insieme a Cuadrado ci permetterà sui quinti di avere più alternative di spessore a gara in corso”. Prima volta domani a San Siro per D’Ambrosio e Gagliardini, accasatisi alla corte di Palladino: “Oltre a essere dei grandi calciatori, sono degli ottimi professionisti. Sono sicuro che il pubblico li applaudirà”. Infine, Inzaghi dà un indizio alla possibile riconferma di Sensi in rosa dopo la fumata nera per l’arrivo di Samardzic: “Sta lavorando benissimo nel quotidiano, sono contento di come è ritornato. Ha sempre fatto bene ed è stato prezioso per la squadra anche prima che andasse via in prestito. Sono soddisfatto”.