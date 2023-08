Il messaggio dei tifosi all’Inter durante il match: confermatelo!

L’Inter affronta il Monza nell’esordio stagionale in campionato: il messaggio dei tifosi della Curva Nord sulla permanenza in nerazzurro del giocatore di Inzaghi

Tra i tanti ex della sfida di San Siro tra Inter e Monza c’è anche Stefano Sensi, rientrato a Milano dopo il prestito annuale la scorsa stagione nella vicina Brianza. Il centrocampista classe ’94 parte questa sera dalla panchina, pronto in caso di necessità a fare il suo ingresso in campo in corso d’opera.

All’inizio della finestra del mercato l’ex Sassuolo era dato come sicuro partente, mentre adesso giorno dopo giorno aumentano le possibilità che possa restare alla corte di Simone Inzaghi per il resto della stagione. Questo ovviamente dopo il mancato arrivo in nerazzurro di Samardzic: la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando seriamente la conferma del giocatore, stimato anche dal tecnico piacentino. Ci sono buone possibilità che sia Sensi quindi a completare il rooster in mediana di Inzaghi, con il numero 5 tra i giocatori maggiormente in evidenza nel precampionato estivo dell’Inter. Anche i tifosi si sono schierati per la permanenza del 28enne di Urbino in nerazzurro, esponendo uno striscione in Curva Nord durante il primo tempo della sfida contro il Monza che recitava: “Fiducia in Stefano Sensi“.

🏟️ #InterMonza – Lo striscione della Curva Nord in chiave mercato: “Fiducia in Stefano #Sensi” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 19, 2023

Nella stagione in prestito al Monza il classe ’94 ha giocato 30 gare complessive, mettendo a referto 3 reti e due assist. Adesso per lui si prefigura la grande occasione per rilanciarsi in nerazzurro come vice Barella o Mkhitaryan nelle gerarchie di Inzaghi. Intanto, a proposito di centrocampisti, non c’è Giovanni Fabbian tra i calciatori a disposizione dell’allenatore interista: il baby ex Reggina nelle prossime ore firmerà con il Bologna dopo il mancato approdo a Udine nell’affare Samardzic.